Percheziții în România și Republica Moldova într-o amplă fraudă cu suplimente „miraculoase” și investiții false

Acțiunea a avut loc pe 12 mai 2026 și a inclus zeci de percheziții în cele două state. Percheziții și anchetă coordonată cu sprijinul Europol și Eurojust Potrivit anchetatorilor, au fost puse în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară în România și alte șapte în Republica Moldova, în cadrul unei echipe comune de anchetă coordonate de Eurojust și sprijinite de Europol. Operațiunea a fost realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, împreună cu polițiști specializați în combaterea criminalității informatice și a criminalității organizate. La acțiune au participat și structuri ale Poliției Capitalei, Jandarmeriei București și mai multor inspectorate județene de poliție.

Victime convinse să investească bani și să renunțe la tratamente medicale

Anchetatorii susțin că mai multe persoane au fost convinse să investească în acțiuni ale unor companii fictive, iar ulterior autorii ar fi folosit aplicații de acces la distanță pentru a efectua tranzacții frauduloase. În cazul a trei victime, prejudiciul depășește 200.000 de euro. În paralel, ancheta a scos la iveală o rețea care promova suplimente alimentare prezentate drept produse „naturale” și „autorizate”, recomandate inclusiv unor persoane cu afecțiuni grave, precum cancerul. Potrivit autorităților, victimele erau îndemnate să renunțe la tratamentele prescrise de medici și să utilizeze suplimentele promovate prin reclame online și site-uri înșelătoare. Până acum au fost identificate și audiate 60 de persoane vătămate, însă anchetatorii estimează că numărul total al victimelor ar putea depăși 30.000.

Prejudiciu de peste 14 milioane de lei

Prejudiciul total calculat până în prezent depășește 14 milioane de lei, iar doar în cazul celor 60 de victime identificate suma estimată este de aproximativ 100.000 de lei. În urma perchezițiilor au fost ridicate peste 50 de sisteme informatice, documente și sume de bani care depășesc 80.000 de euro. În România sunt cercetate 14 persoane fizice și o persoană juridică. Zece persoane au fost reținute, șase sunt sub control judiciar, iar alte patru au fost arestate preventiv.

Poliția avertizează asupra suplimentelor „minune” și a platformelor de investiții false

Poliția Capitalei avertizează că suplimentele alimentare neautorizate pot reprezenta un risc grav pentru sănătate și recomandă populației să nu renunțe la tratamentele prescrise de medici în favoarea unor produse promovate agresiv în mediul online. Anchetatorii recomandă cetățenilor să verifice dacă produsele sunt autorizate și să fie atenți la promisiunile privind efecte „miraculoase”. De asemenea, autoritățile atrag atenția asupra platformelor de investiții online neautorizate și recomandă evitarea furnizării datelor bancare sau instalării aplicațiilor de control la distanță la solicitarea unor pretinși consultanți financiari. Potrivit legii, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.