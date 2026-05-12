România și Republica Moldova, colaborare pentru securitatea și controlul frontierei și expertiză pentru aderarea la UE

„Cătălin Predoiu, Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne și ministru interimar al Justiției, a avut, la data de 12 mai 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o întâlnire cu doamna Daniella Misail-Nichitin, ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de MAI.

Principalele subiecte aflate pe agenda întâlnirii au fost securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate transfrontaliere, gestionarea situațiilor de urgență și implementarea măsurilor de fluidizare a traficului la punctele de trecere a frontierei comune.

Cei doi miniștri au discutat și despre sprijinul oferit de ministerul român pentru alinierea autorităților moldovene la standardele europene.

„Principalele teme abordate au vizat și sprijinul constant acordat de Ministerul Afacerilor Interne, în special pentru îndeplinirea priorităților asociate Capitolului 24 – Justiție, Libertate și Securitate, din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. România sprijină Republica Moldova prin proiecte concrete de modernizare, dotare și formare profesională. De peste 10 ani, MAI român contribuie la pregătirea polițiștilor din Republica Moldova la standarde europene, prin programe adaptate nevoilor instituționale și operaționale, de la comunicare și localizarea persoanelor până la intervenții în situații de urgență, căutare-salvare și combaterea migrației”, se arată în mesajul postat pe rețele de socializare.

„Totodată, au exprimat hotărârea comună ca aceste demersuri să continue, astfel încât trecerea frontierei să se realizeze în cele mai bune condiții pentru persoane și mărfuri, în spiritul apropierii Republicii Moldova de România și de Uniunea Europeană, precum și al susținerii parcursului european al Republicii Moldova”, conchide comunicatul MAI.