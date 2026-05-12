Bolojan, întâlnire cu președintele Parlamentului de la Chișinău. România cere deschiderea negocierilor oficiale de aderare a Moldovei la UE

Una dintre temele importante de pe agenda discuțiilor s-a referit la procesul de pregătire a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Guvernul României și-a reafirmat sprijinul ferm pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, atât la nivel politico-diplomatic, cât și prin acțiuni concrete de susținere a administrației de la Chișinău, a subliniat șeful Executivului.

„Apartenența la Uniunea Europeană este calea cea mai sigură pentru progres și o calitate mai bună a vieții cetățenilor Republicii Moldova”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Guvernul României susține deschiderea neîntârziată a negocierilor oficiale de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, se arată într-un comunicat al Executivului.

Igor Grosu a mulțumit României pentru sprijinul constant, multidimensional și a subliniat importanța deschiderii efective a negocierilor de aderare într-un timp cât mai scurt.

Cei doi oficiali au trecut în revistă proiectele comune de interconectare în domeniile energiei și transporturilor, precum și pentru fluidizarea traficului la frontieră pentru cetățeni și pentru mărfuri.