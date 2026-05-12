Prima pagină » Politic » Bolojan, întâlnire cu președintele Parlamentului de la Chișinău. România cere deschiderea negocierilor oficiale de aderare a Moldovei la UE

Bolojan, întâlnire cu președintele Parlamentului de la Chișinău. România cere deschiderea negocierilor oficiale de aderare a Moldovei la UE

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți la Palatul Victoria cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, aflat în vizită în România pentru a participa la a 10-a ediție a Black Sea and Balkans Security Forum.
Bolojan, întâlnire cu președintele Parlamentului de la Chișinău. România cere deschiderea negocierilor oficiale de aderare a Moldovei la UE
Cosmin Pirv
12 mai 2026, 20:57, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Una dintre temele importante de pe agenda discuțiilor s-a referit la procesul de pregătire a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Guvernul României și-a reafirmat sprijinul ferm pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, atât la nivel politico-diplomatic, cât și prin acțiuni concrete de susținere a administrației de la Chișinău, a subliniat șeful Executivului.

„Apartenența la Uniunea Europeană este calea cea mai sigură pentru progres și o calitate mai bună a vieții cetățenilor Republicii Moldova”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Guvernul României susține deschiderea neîntârziată a negocierilor oficiale de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, se arată într-un comunicat al Executivului.

Igor Grosu a mulțumit României pentru sprijinul constant, multidimensional și a subliniat importanța deschiderii efective a negocierilor de aderare într-un timp cât mai scurt.

Cei doi oficiali au trecut în revistă proiectele comune de interconectare în domeniile energiei și transporturilor, precum și pentru fluidizarea traficului la frontieră pentru cetățeni și pentru mărfuri.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Cum a reacționat Guvernul după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie
Gandul
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Nicușor Dan spune că are în minte o variantă de premier. Scenariu politic pe care președintele îl exclude categoric
Libertatea
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux are piscină și o grădină uriașă
CSID
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Promotor