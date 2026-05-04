Nicușor Dan: Moldova ar putea începe oficial procesul de intrare în Uniune

Președintele Nicușor Dan a discutat, luni, la summit-ul Comunității Politice Europene, despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și speră că în curând va putea începe oficial procesul.
Laura Buciu
04 mai 2026, 16:41, Politic

„Am participat la discuția pe Moldova, cu mai mulți lideri europeni într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie, în ceea ce privește Moldova. Și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv”, spune Dan.

Acest lucru ar însemna că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune, a mai spue Dan.

O altă chestiune importantă pentru România, care a fost discutată, luni, a fost cea privind Coridorul Vertical.

Este, prqactic, o încercare de a grupa țări ca și noi, de la Grecia până la Moldova și Ucraina Nord, care doresc să cumpere gaz american.

„Și asta, bineînțeles, ar fi o investiție americană și un plus de securitate pentru toate țările din regiune. Rezultatele au fost mai degrabă pozitive, urmând că există discuții tehnice pe cantități, prețuri și alte chestiuni economice”, a mai spus președintele.

