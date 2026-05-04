Prima pagină » Sport » Nicușor Dan, întrebat dacă îl va decora pe Chivu după performanța obținută cu Inter: Ne gândim la asta

Președintele României, Nicușor Dan, a spus că ia în calcul decorarea lui Cristian Chivu, după ce duminică acesta și-a asigurat titlul în Italia cu Inter Milano, fiind primul antrenor român care devine campion într-unul dintre cele cinci mari campionate din Europa.
Petre Apostol
04 mai 2026, 17:16, Sport

„În primul rând, e o persoană pe care o apreciez de mult, înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obținut și sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că îl consideră un exemplu pe fostul căpitan al echipei naționale de fotbal.

„E cineva care nu s-a grăbit, cineva care a arătat devotament și chiar umilință față de meseria pe care o practică și cred că Cristian Chivu este un model pentru oameni, tineri din sport și tineri în general”, a mai spus el.

Întrebat despre o posibilă decorare, Nicușor Dan a răspuns că această variantă este luată în calcul.

„Decorația, ne gândim la asta. Are tot. Poate să câștige cinci campionate în Italia, poate în Marea Britanie. Ne gândim la asta”, a încheiat Dan.

