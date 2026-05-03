Cristi Chivu, campion în Italia! Inter a învins Parma și a cucerit titlul în Serie A

Inter Milano, echipă antrenată de română Cristian Chivu, a devenit campioana Italiei duminică seară. Inter ajunge astfel la 82 de puncte, cu 12 puncte peste Napoli, când mai sunt doar trei etape de jucat. 
23 November 2025, Italy, Milan: Inter Milan head coach Cristian Chivu gestures on the touchline during the Italian Serie A soccer match between Inter Milan and AC Milan at the San Siro Stadium. Photo: -/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
03 mai 2026, 23:39, Sport

UPDATE Inter este campionă

Cristi Chivu a scris istorie în Italia! Inter Milano a învins Parma, scor 2-0, pe „Giuseppe Meazza”, și a devenit matematic campioană în Serie A, cu românul pe bancă.

„Nerazzurrii” aveau nevoie de un singur punct pentru a declanșa fiesta, dar echipa lui Chivu nu a vrut să lase loc de emoții. Inter a controlat partida, a lovit în momentele importante și a închis seara perfect, în fața propriilor suporteri.

Pentru Chivu, momentul este unul cu adevărat special. Fost jucător emblematic al lui Inter, românul revine în istoria clubului și din postura de antrenor, conducând echipa spre un nou Scudetto.

Știre inițială

Echipa antrenată de Cristian Chivu domină campionatul, având nouă puncte față de Napoli, a doua clasată. Inter este la un pas de al 21-lea titlu din istorie. Dacă obține cel puțin un egal, va fi matematic campioană.

Adversara, Parma, vine pe „San Siro” fără presiune majoră, având deja asigurată salvarea de la retrogradare.

Totuși, formația lui Carlos Cuesta promite să joace deschis și să încerce să strice planurile de sărbătoare ale gazdelor.

Parma este echipa la care Chivu a debutat ca antrenor la nivel de seniori. În sezonul trecut, acesta a contribuit la salvarea echipei de la retrogradare.

Inter mizează pe un atac puternic format din Marcus Thuram și Pio Esposito, în timp ce din lot nu lipsește Lautaro Martínez, pregătit să intre pe teren.

