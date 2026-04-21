Inter se califică în finala Cupei Italiei după o revenire senzațională împotriva lui Como

Echipa antrenată de Cristi Chivu, Inter Milano, și-a asigurat locul în finala Cupei Italiei după ce a învins-o pe Como cu scorul de 3-2. „Nerazzurrii” au reușit o revenire spectaculoasă de la 0-2, marcând trei goluri începând cu minutul 69.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 apr. 2026, 00:35, Sport

Formația antrenată de Cesc Fabregas a început în forță partida, reușind să înscrie în minutul 32 prin Martin Baturina și să își extindă avantajul imediat după pauză prin reușita lui Lucas da Cunha (min. 48).  

Remontada reușită de Inter a declanșată de Hakan Çalhanoğlu care a redus din diferență în minutul 69. Formația din Milano a închis partida în ultimele minute ale meciului, după ce Çalhanoğlu a semnat dubla în minutul 86 și Sučić a marcat golul victoriei, în minutul 89 pentru a închide tabela la 3-2. 

În cealaltă semifinală, Atalanta se va întâlni cu Lazio, miercuri de la ora 22:00. În manșa tur, echipele au remizat, scor 2-2. 

Echipele de start:

Inter Milano

Antrenor: Cristi Chivu

3-5-2: Martínez – M. Akanji, F. Acerbi, C. Augusto – Luis Henrique, N. Barella, H. Çalhanoğlu, P. Zieliński, F. Dimarco, A.Y. Bonny, M. Thuram. 

Como

Antrenor: Cesc Fabregas

3-4-2-1: Butez – M. Kempf, D. Carlos, J. Ramón – Á. Valle, L. Da Cunha, M. Perrone, I. Van Der Brempt – M. Baturina, N. Paz – A. Douvikas. 

