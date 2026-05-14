Inter a câștigat Cupa Italiei cu Cristi Chivu pe bancă și reușește „dubla” în Italia

Finala disputată pe stadionul Olimpico din Roma a fost decisă încă din prima repriză. Inter a deschis scorul în minutul 14, după un autogol al fundașului Adam Marusic, iar Lautaro Martinez a majorat avantajul în minutul 35, notează Il Post. Este a zecea Cupă a Italiei din istoria clubului milanez și al doilea trofeu al sezonului, după titlul de campioană obținut în urmă cu câteva săptămâni.

Inter derrotó 2-0 a Lazio en la final de la Coppa Italia, logrando su 10º título del torneo. Cierra la temporada con doblete (Liga y Copa). pic.twitter.com/RkD396t5GY — Santiago Puente (@santipuente) May 14, 2026

Sezon aproape perfect pentru Cristi Chivu

Performanța are o semnificație specială pentru Cristi Chivu, aflat la primul sezon ca antrenor principal al lui Inter. La începutul stagiunii existau numeroase semne de întrebare legate de experiența redusă a tehnicianului român în Serie A și de capacitatea echipei de a menține nivelul ridicat după un sezon precedent extrem de solicitant. Cu toate acestea, Chivu a reușit să conducă Inter către o „dublă” campionat-Cupă, performanță pe care foștii antrenori Simone Inzaghi și Antonio Conte nu au reușit să o obțină în aceeași stagiune. Ultima echipă italiană care reușise acest lucru fusese Juventus în 2018. În drumul spre trofeu, Inter a eliminat pe rând Venezia în optimi, Torino în sferturi și Como în semifinale. În duelul cu Como, echipa lui Chivu a revenit spectaculos după ce fusese condusă cu 2-0.

Lazio ratează și calificarea europeană

Pentru Lazio, înfrângerea are consecințe importante și în plan european. O victorie în Cupa Italiei i-ar fi asigurat calificarea în viitoarea ediție a Europa League, însă echipa ocupă doar locul nouă în campionat și nu mai are șanse să prindă locurile europene prin Serie A. Inter, în schimb, și-a asigurat deja prezența în viitoarea ediție a UEFA Champions League după câștigarea campionatului italian. Succesul din Cupa Italiei confirmă unul dintre cele mai bune sezoane ale clubului din ultimii ani și consolidează statutul lui Cristi Chivu ca unul dintre cei mai promițători antrenori români ai momentului.