Inter și-a aflat adversarul. Lazio s-a calificat în finala Cupei Italiei după un meci decis în urma loviturilor de departajare

Lazio s-a calificat în finala Cupei Italiei în urma unui retur dramatic care a fost decis în urma loviturilor de la 11 metri. În ultimul act al competiției, Lazio se va confrunta cu Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
23 apr. 2026, 01:11, Sport

Meciul a început cu un scor de 2-2 la general. Lazio a deschis scorul în minutul 84 prin fundașul Alessio Romagnoli, însă bucuria oaspeților a fost scurtă. Doar două minute mai târziu, în minutul 86, Mario Pašalić a restabilit egalitatea pentru Atalanta, trimițând partida în prelungiri. 

Chiar și după ce s-au încetat cele două reprize adiționale, echipele se aflau la egalitate, partida fiind decisă la penalty-uri. 

Lazio a reușit să obțină calificarea după loviturile de la 11 metri, marcate de numeroase ratări. 

Pentru Atalanta au reușit să marcheze doar Giacomo Raspadori, primul executant, restul coechiperilor săi, eșuând de la punctul cu var. 

Deși primii doi executanți ai celor de la Lazio au ratat reușitele semnate de Kenneth Taylor și Gustav Isaksen au fost suficiente pentru a închide tabela la 2-1. 

În ultimul act competițional, Lazio urmează să se întâlnească cu echipa lui Cristi Chivu, Inter Milano, care a reușit să își asigure calificare după o revenire spectaculoasă cu Como. 

