Cristian Chivu, după câștigarea Cupei Italiei cu Inter: Am meritat trofeul, nimic nu a fost simplu

„Am meritat acest trofeu, am făcut un sezon bun. Suntem cu toții fericiți pentru tot ceea ce am depășit, pentru suporteri și pentru club, care ne-a susținut mereu”, a afirmat Cristian Chivu după finala cu Lazio.

Inter s-a impus în finala de la Roma și a realizat „dubla” campionat – cupă, performanță pe care clubul milanez nu o mai reușise de 16 ani. Trofeul este al zecelea din istoria nerazzurrilor în Cupa Italiei.

Tehnicianul român a subliniat dificultatea sezonului.

„Nu este niciodată ceva garantat și nici simplu să duci la capăt un astfel de sezon și să câștigi două trofee”, a mai spus Chivu.

Căpitanul lui Inter, Lautaro Martínez, a evidențiat importanța succesului după dificultățile sezonului precedent.

„Este foarte important pentru noi. Nu a fost simplu să o luăm de la capăt după ce s-a întâmplat anul trecut. Am reușit un sezon important din punct de vedere al jocului, rezultatelor și intensității. Sunt fericit să încheiem cu încă un trofeu care înseamnă mult pentru noi”, a spus atacantul argentinian.

Lautaro i-a acordat nota maximă lui Chivu pentru contribuția sa la succesul echipei: „Nota pentru Chivu? Zece. Ne-a ajutat enorm”.

Cristian Chivu a devenit al treilea antrenor din istoria clubului Inter care reușește să câștige Cupa Italiei și titlul în Serie A în același sezon. Echipa antrenorului român a câștigat finala Cupei Italiei la 9 zile după ce devenise campioană în Serie A.