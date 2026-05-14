Messi, aproape de hat-trick în meciul cu 8 goluri dintre Inter Miami și FC Cincinnati, în MLS

Messi, în vârstă de 38 de ani, a deschis scorul în minutul 23. Apoi, a restabilit egalitatea la 2-2 în minutul 55, după ce gazdele reușiseră să întoarcă rezultatul la începutul părții secunde.

Argentinianul a fost foarte aproape de un hat-trick în minutul 89, când șutul său a lovit bara și apoi l-a atins pe portarul Roman Celentano înainte de a intra în poartă. Deși inițial reușita fusese anunțată ca fiind al treilea gol al lui Messi, liga a revizuit ulterior faza și a acordat autogol portarului echipei gazdă.

Inter Miami a deschis scorul prin Messi, după ce acesta a deviat un balon respins în careu de fundașul Matt Miazga. FC Cincinnati a egalat înainte de pauză prin Kévin Denkey, din penalty, după un fault comis de Gonzalo Luján.

În partea secundă, cehul Pavel Bucha a adus pe Cincinnati în avantaj, însă Messi a egalat rapid. Brazilianul Evander a readus gazdele în avantaj cu un șut de la distanță, înainte ca Inter Miami să înscrie de trei ori în ultimele zece minute.

Mateo Silvetti a făcut 3-3, iar Germán Berterame a înscris pentru 4-3 după o eroare a defensivei gazdelor la o lovitură liberă executată de Messi. Ultimul gol al partidei a venit în urma fazei controversate în care mingea a ricoșat din bară în portarul Celentano.

Grație dublei reușite la Cincinnati, Messi a ajuns la 11 goluri în actualul sezon din MLS și se află la o singură reușită de liderul clasamentului golgheterilor, belgianul Hugo Cuypers, atacantul echipei Chicago Fire FC. Argentinianul a depășit bariera de 900 de goluri marcate în carieră.

În urma acestui succes, Inter Miami ocupă locul al doilea în Conferința de Est, cu 25 de puncte, la două lungimi de liderul Nashville SC, care are însă un meci mai puțin disputat.