Lionel Messi este dat în judecată pentru că a ratat unul dintre meciurile Argentinei

Lionel Messi este dat în judecată pentru că a ratat unul dintre meciurile Argentinei

Compania de promoții VID a intentat un proces de milioane de dolari împotriva Federației Argentine de Fotbal (AFA) și a lui Lionel Messi, potrivit TMZ.
Lionel Messi este dat în judecată pentru că a ratat unul dintre meciurile Argentinei
Sorina Matei
15 apr. 2026, 18:41, Sport

Potrivit TMZ Sports, procesul pornește de la ratarea participării celebrului fotbalist la unul dintre meciurile amicale ale echipei naționale, deținut de organizatorul de evenimente sportive și culturale.

În august anul trecut, VID a plătit AFA 7 milioane de dolari în schimbul unui acord de organizare a două meciuri amicale pentru echipa națională a Argentinei în Statele Unite, în octombrie. Una dintre cele mai importante condiții ale contractului a fost participarea liderului echipei, Lionel Messi, la aceste meciuri. Acordul prevedea că opt câștigători ai Balonului de Aur vor juca cel puțin 30 de minute în fiecare meci (singura excepție fiind accidentarea).

Ambele meciuri au avut loc în cele din urmă. Pe 15 octombrie, Argentina a învins Puerto Rico cu 6-0, Messi jucând toate cele 90 de minute și oferind două pase decisive. Cu toate acestea, a ratat meciul din 11 octombrie împotriva Venezuelei (1-0), urmărindu-l alături de familia sa din loja VIP. VID susține că argentinianul era sănătos și subliniază că a doua zi, 12 octombrie, a jucat întregul meci pentru Inter Miami, marcând două goluri și oferind o pasă decisivă.

Suma exactă a daunelor nu a fost specificată. Cu toate acestea, raportul precizează că pierderile VID se ridică la milioane de dolari. Compania de promovare a adăugat că AFA a promis că va remedia situația în viitor, dar aceste promisiuni nu au fost îndeplinite.

Lionel Messi are 38 de ani.

Cu echipa națională a Argentinei, a câștigat Cupa Mondială (2022) și două titluri Copa América (2021 și 2024). În total, a câștigat 48 de trofee, inclusiv patru titluri de Liga Campionilor. Lionel Messi este cel mai decorat fotbalist din istorie.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Șeful ITM care a venit cu un Lamborghini la muncă a fost demis de ministrul Muncii. Gândul publică ordinul de demitere
Gandul
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Avioane românești de luptă au interceptat o aeronavă rusească: „Zbura fără contact radio cu organele de trafic aerian”
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | Ce pensie vei avea, în funcție de data nașterii și de stagiul complet de cotizare
CSID
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Promotor