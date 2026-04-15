Lionel Messi este dat în judecată pentru că a ratat unul dintre meciurile Argentinei

Potrivit TMZ Sports, procesul pornește de la ratarea participării celebrului fotbalist la unul dintre meciurile amicale ale echipei naționale, deținut de organizatorul de evenimente sportive și culturale.

În august anul trecut, VID a plătit AFA 7 milioane de dolari în schimbul unui acord de organizare a două meciuri amicale pentru echipa națională a Argentinei în Statele Unite, în octombrie. Una dintre cele mai importante condiții ale contractului a fost participarea liderului echipei, Lionel Messi, la aceste meciuri. Acordul prevedea că opt câștigători ai Balonului de Aur vor juca cel puțin 30 de minute în fiecare meci (singura excepție fiind accidentarea).

Ambele meciuri au avut loc în cele din urmă. Pe 15 octombrie, Argentina a învins Puerto Rico cu 6-0, Messi jucând toate cele 90 de minute și oferind două pase decisive. Cu toate acestea, a ratat meciul din 11 octombrie împotriva Venezuelei (1-0), urmărindu-l alături de familia sa din loja VIP. VID susține că argentinianul era sănătos și subliniază că a doua zi, 12 octombrie, a jucat întregul meci pentru Inter Miami, marcând două goluri și oferind o pasă decisivă.

Suma exactă a daunelor nu a fost specificată. Cu toate acestea, raportul precizează că pierderile VID se ridică la milioane de dolari. Compania de promovare a adăugat că AFA a promis că va remedia situația în viitor, dar aceste promisiuni nu au fost îndeplinite.

Lionel Messi are 38 de ani.

Cu echipa națională a Argentinei, a câștigat Cupa Mondială (2022) și două titluri Copa América (2021 și 2024). În total, a câștigat 48 de trofee, inclusiv patru titluri de Liga Campionilor. Lionel Messi este cel mai decorat fotbalist din istorie.