Lionel Messi investește la Barcelona. Cumpără un fost complex comercial cu 11,5 milioane de euro

Societatea imobiliară Edificio Rostower, controlată de starul argentinian, a cumpărat fostele galerii Via Wagner din zona Turó Park din Barcelona pentru 11,5 milioane de euro, notează marți El Mundo.

Potrivit sursei menționate, respectivul complex comercial era închis din 1993, din cauza situației juridice complicate a celor 87 de spații comerciale din clădire, care aveau proprietari și interese diferite.

Noul proprietar pregătește acum o renovare completă a imobilului, care are aproximativ 4.000 de metri pătrați.

Compania vânzătoare, Santomera Bay, a precizat că proiectul a atras deja interesul unor operatori din domeniul financiar, deși viitorii chiriași nu au fost încă anunțați.

Achiziția vine la scurt timp după ce Messi a preluat clubul UE Cornellà, formație din liga a cincea spaniolă, consolidând astfel investițiile fostului jucător al FC Barcelona în capitala Cataloniei și zona metropolitană.

Prin societatea sa, Messi controlează, totodată, și lanțul hotelier MiM Hotels, cu proprietăți în Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande și Andorra, operate de Meliá Hotels International. În plus, fotbalistul de la Inter Miami CF este implicat și în restaurantele Hincha, dezvoltate împreună cu chef-ul catalan Nandu Jubany.

Messi intenționează să revină la Barcelona

Achiziția vine în contextul în care actualul jucător al Inter Miami CF și familia sa ar pregăti întoarcerea la Barcelona după expirarea contractului din MLS. Messi declara recent că el, soția sa Antonela Roccuzzo și cei trei copii vorbesc constant despre Barcelona și despre ideea de a se muta înapoi.

În noiembrie 2025, Messi a făcut și o vizită secretă la stadionul Camp Nou din Barcelona, aflat în renovare. Ulterior, argentinianul a publicat imagini de pe stadion și un mesaj pe Instagram spunând „sper ca într-o zi să mă pot întoarce, și nu doar pentru a-mi lua rămas bun ca jucător”.

Argentinianul a evoluat timp de peste două decenii pentru Barcelona. Pentru clubul catalan, Messi a marcat 672 de goluri în 778 de meciuri și a câștigat 10 titluri în La Liga și patru trofee UEFA Champions League.

Despărțirea din 2021 a fost provocată de problemele financiare ale clubului, care nu i-a putut prelungi contractul. Messi a ajuns ulterior la Paris Saint-Germain, înainte de transferul în Statele Unite, la Inter Miami, în 2023.