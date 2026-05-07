40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București

Finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua București și FC Barcelona s-a disputat la 7 mai 1986, pe stadionul „Ramón Sánchez Pizjuán” din Sevilla.

După 120 de minute fără gol, trofeul a fost decis la loviturile de departajare. Portarul Helmuth Duckadam a intrat în istoria competiției după ce a apărat toate cele patru penalty-uri executate de jucătorii Barcelonei.

Pentru Steaua au marcat Marius Lăcătuș și Gabi Balint, iar echipa pregătită de Emerich Jenei și Anghel Iordănescu s-a impus cu 2-0 la penalty-uri.

Prin succesul de la Sevilla, Steaua București a devenit prima echipă din Europa de Est care câștigă Cupa Campionilor Europeni.

Eroii de la Sevilla, decorați de Nicușor Dan

Cu ocazia aniversării a 40 de ani de la triumful de la Sevilla, președintele Nicușor Dan a semnat un decret de decorare a foștilor componenți ai echipei Steaua București care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

Administrația Prezidențială a transmis că gestul are rolul de a-i omagia pe jucătorii care „au adus servicii deosebite României” prin obținerea uneia dintre cele mai importante victorii din istoria sportului românesc.

Astfel, Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor i-a fost conferit lui Anghel Iordănescu.

De asemenea, Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler a fost acordat foștilor fotbaliști Balint Gavril Pele-Gavril, Belodedici Petru Miodrag, Bölöni Ștefan Ladislau, Bumbescu Mihai Adrian-Doru, Iordache Constantin Vasile, Iovan Pavel Ștefan, Lăcătuș Mihai Marius, Majearu Mihai Mihail, Marinescu Mircea Ștefan-Florentin, Petcu Chirea Ștefan, Pistol Constantin Constantin, Pițurcă Petre Victor, Radu Dumitru Marin, Stîngaciu Costică Dumitru, Stoica Gheorghe Tudorel și Weiszenbacher Ernestin Anton.

BNR lansează monede aniversare

Banca Națională a României (BNR) lansează din 7 mai o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema „Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni”.

Aversul monedei din tombac cuprat prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, stema României, valoarea nominală „1 LEU” și anul de emisiune „2026”.

Reversul comun al monedelor din argint și tombac cuprat redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile „CASTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI” și „1986”.