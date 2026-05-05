BNR lansează monede cu tema „Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni”

Aversul monedei din argint prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, stema României, valoarea nominală „10 LEI” și anul de emisiune „2026”.

Aversul monedei din tombac cuprat prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, stema României, valoarea nominală „1 LEU” și anul de emisiune „2026”.

Reversul comun al monedelor din argint și tombac cuprat redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile „CASTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI” și „1986”.

Monedele sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoţite de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajele maxime aprobate sunt de 4.000 de piese pentru moneda din argint și 4.000 de piese pentru moneda din tombac cuprat.

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este de 1.000 lei, inclusiv TVA și certificatul de autenticitate, iar pentru moneda din tombac cuprat este de 260 lei, inclusiv TVA și certificatul de autenticitate.

Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.