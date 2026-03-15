BNR lansează o reproducere din argint a monedei de 5 lei din 1880 / Tirajul este limitat la 1.000 de piese / Cât costă moneda și cum poate fi cumpărată

Începând cu 16 martie 2026, Banca Națională a României (BNR) va lansa în circuitul numismatic o reproducere din argint a monedei de 5 lei emisă în anul 1880, în cadrul seriei „Monedele României”.
Luiza Moldovan
15 mart. 2026, 16:56, Social

Potrivit BNR, piesa reproduce elementele originale ale monedei istorice.

Aversul prezintă efigia domnitorului Carol I al României, în profil spre stânga, însoțită de inscripția „CAROL I DOMNUL ROMANIEI”, numele gravorului „KULLRICH” și litera „R”, care marchează faptul că este o reproducere.

Pe revers este redată stema României din anul 1880, însoțită de inscripția „ROMANIA”, valoarea nominală „5 L”, un spic de grâu și litera „B”, iar în partea de jos apare anul de emisiune „1880”. Elementele grafice sunt încadrate de un cerc perlat care urmează circumferința piesei.

Prețul este de 800 de lei

Reproducerile sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză, pe care se regăsesc semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Tirajul emisiunii numismatice este limitat la 1.000 de piese.

Prețul de vânzare pentru o reproducere din argint a monedei de 5 lei din 1880 este de 800 de lei, fără TVA, și include certificatul de autenticitate.

Monedele vor putea fi achiziționate prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Informații suplimentare privind modalitatea de cumpărare sunt disponibile pe site-ul Băncii Naționale a României, în secțiunea „Numismatică”.

