Suceava: Un bătrân de 90 de ani a murit după ce flăcările i-au cuprins locuința

ISU Suceava au intervenit în noaptea de duminică spre luni cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD la un incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Dolheștii Mari, comuna Dolhești.

La sosirea echipajelor, ardeau mai multe construcții anexe, printre care și o bucătărie de vară, cu pericol de propagare la întreaga gospodărie. Din primele informații, într-o cameră de locuit s-ar fi aflat o persoană surprinsă de incendiu. Informația s-a confirmat, iar după localizarea flăcărilor pompierii au pătruns în interior și au identificat trupul carbonizat al proprietarului, un bătrân în vârstă de 90 de ani.

Bucătăria de vară și camera de locuit, cu bunuri din interior, au ars pe o suprafață de aproximativ 80 mp. Cel mai probabil, flăcările au izbucnit din cauza jarului căzut din sobă, transmit pompierii.