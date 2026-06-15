Prima pagină » Social » Suceava: Un bătrân de 90 de ani a murit după ce flăcările i-au cuprins locuința

Suceava: Un bătrân de 90 de ani a murit după ce flăcările i-au cuprins locuința

Un bătrân de 90 de ani a murit după ce în noaptea de duminică spre luni un incendiu i-a cuprins locuința din localitatea Dolheștii Mari, județul Suceava.
Suceava: Un bătrân de 90 de ani a murit după ce flăcările i-au cuprins locuința
Foto: ISU Suceava
Cosmin Pirv
15 iun. 2026, 08:43, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

ISU Suceava au intervenit în noaptea de duminică spre luni cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD la un incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Dolheștii Mari, comuna Dolhești.

La sosirea echipajelor, ardeau mai multe construcții anexe, printre care și o bucătărie de vară, cu pericol de propagare la întreaga gospodărie. Din primele informații, într-o cameră de locuit s-ar fi aflat o persoană surprinsă de incendiu. Informația s-a confirmat, iar după localizarea flăcărilor pompierii au pătruns în interior și au identificat trupul carbonizat al proprietarului, un bătrân în vârstă de 90 de ani.

Bucătăria de vară și camera de locuit, cu bunuri din interior, au ars pe o suprafață de aproximativ 80 mp. Cel mai probabil, flăcările au izbucnit din cauza jarului căzut din sobă, transmit pompierii.

Recomandarea video

Cine este Adrian Veștea, al doilea premier desemnat de Nicușor Dan
G4Media
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
GSP.ro
Senatorul USR Cristian Ghinea se dezlănțuie în limbaj suburban la adresa lui Nicușor Dan și a lui Adrian Veștea: „Dă o lovitură de stat în PNL cu …”
Gandul
Decizie oficială. 137 lei în plus la pensie, de la 1 iulie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Cancan
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport
Bilanțul lui Darius Vâlcov în fața judecătorilor: Ca senator a „scăpat Munții Apuseni de cianură”, iar ca pușcăriaș a crescut „trei generații de pisici”
Libertatea
„Zona albastră” a României. Satul unde oamenii trăiesc peste 100 de ani, nu merg la medic și mănâncă ce vor
CSID
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia