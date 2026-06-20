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Republica Dominicană. Un turist și-a pierdut viața după ce un incendiu de proporții a distrus un complex turistic de lux de pe plajă

O femeie a murit și aproape 1.700 de turiști au fost evacuați după ce un incendiu de proporții a cuprins un complex turistic de lux de pe litoralul Republicii Dominicane.
Republica Dominicană. Un turist și-a pierdut viața după ce un incendiu de proporții a distrus un complex turistic de lux de pe plajă
Sursa foto: Captură video X
Andrei Rachieru
20 iun. 2026, 08:10, Știri externe
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Incendiul a izbucnit vineri la complexul „Viva Dominicus Beach by Wyndham” din Bayahibe, situat pe coasta de sud-est a țării, screi SkyNews.

Autoritățile au declarat că Francesca Valentino, o turistă italiană în vârstă de 46 de ani, a murit în incendiu.

Trei persoane au fost transportate la spital, iar alte șase au fost îngrijite la fața locului, printre acestea numărându-se oaspeți, vizitatori și membri ai echipelor de intervenție.

Sute de turiști au fost mutați în hoteluri și unități de cazare din apropiere, în timp ce pompierii luau măsuri pentru stingerea incendiului.

Imaginile video difuzate de mass-media locală arătau un fum negru și dens care se ridica deasupra coastei Caraibelor, în timp ce flăcările cuprindeau porțiuni întinse ale complexului, inclusiv acoperișul din stuf.

Centrul de Operațiuni de Urgență (COE) din Republica Dominicană a declarat că concluziile preliminare sugerează că focul s-a răspândit rapid din cauza vânturilor puternice și a acoperișului inflamabil din frunze de palmier utilizat în anumite părți ale complexului.

Incendiul a fost între timp stins, dar ancheta privind cauza acestuia continuă.

Complexul turistic vecin, Viva Wyndham Dominicus Palace, nu a suferit daune și rămâne deschis.

COE a precizat că activitățile turistice din Bayahibe și din zona înconjurătoare se desfășoară în mod normal.

Republica Dominicană este cea mai vizitată destinație turistică din Caraibe, atrăgând peste 5,6 milioane de vizitatori în primele cinci luni ale acestui an.

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