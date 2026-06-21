Prima pagină » Social » Incendiu în Caraș-Severin: trei locuințe au fost cuprinse de flăcări în Slatina-Timiș. Zeci de păsări au murit

Incendiu în Caraș-Severin: trei locuințe au fost cuprinse de flăcări în Slatina-Timiș. Zeci de păsări au murit

Trei locuințe au fost cuprinse de flăcări în noaptea de sâmbătă spre duminică în localitatea Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, într-un incendiu violent care s-a extins pe aproape 950 de metri pătrați. Pompierii au intervenit timp de aproximativ patru ore pentru a lichida focul și au reușit să împiedice propagarea acestuia la o a patra gospodărie. În urma incendiului, zeci de păsări de curte au murit.
Congresul PNL | Cinci nume din PNL, somate să își dea demisia din partid până luni la prânz / Ilie Bolojan a fost confirmat, prin vot, la președinția partidului
Congresul PNL | Cinci nume din PNL, somate să își dea demisia din partid până luni la prânz / Ilie Bolojan a fost confirmat, prin vot, la președinția partidului
„Am gândit o formulă cinstită”. Care sunt cele două soluții propuse de Bolojan pentru rezolvarea crizei politice
„Am gândit o formulă cinstită”. Care sunt cele două soluții propuse de Bolojan pentru rezolvarea crizei politice
Oana Gheorghiu îi răspunde ironic lui Rareș Bogdan de pe scena Congresului PNL: „Sistemul oengist, sorosist, globalist și neomarxist a venit să pună stăpânire pe PNL”
Oana Gheorghiu îi răspunde ironic lui Rareș Bogdan de pe scena Congresului PNL: „Sistemul oengist, sorosist, globalist și neomarxist a venit să pună stăpânire pe PNL”
Bolojan, atac la adresa PSD la Congresul Extraordinar al PNL: Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere
Bolojan, atac la adresa PSD la Congresul Extraordinar al PNL: Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere
Ciucu la Congresul PNL: „Sistemul nu candidează, dar decide. Iar alții plătesc”. Atac la Veștea: „Nu își aparține”
Ciucu la Congresul PNL: „Sistemul nu candidează, dar decide. Iar alții plătesc”. Atac la Veștea: „Nu își aparține”
Gabriel Pecheanu
21 iun. 2026, 09:30, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în localitatea Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, unde trei locuințe au fost afectate de flăcări pe o suprafață totală de aproximativ 950 de metri pătrați. Pompierii au intervenit timp de aproape patru ore pentru a limita extinderea focului și a salva o a patra gospodărie aflată în pericol.

Intervenție de amploare a pompierilor în Slatina-Timiș

La fața locului au fost mobilizate forțe importante din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic, respectiv patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de la Detașamentul de Pompieri Caransebeș și Punctul de Lucru Băile Herculane.

La intervenție a participat și o autospecială a Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Slatina-Timiș.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la trei gospodării, existând riscul extinderii rapide către o a patra locuință aflată în imediata apropiere.

Trei case afectate de incendiu

Potrivit pompierilor, cea mai grav afectată a fost prima locuință, unde au ars acoperișul pe o suprafață de aproximativ 600 mp, mai multe încăperi, anexe gospodărești, precum și bunuri aflate în interior.

De asemenea, aproximativ 70 de păsări de curte au murit în urma incendiului.

La cea de-a doua gospodărie au fost distruse acoperișul pe aproximativ 300 mp și trei încăperi ale locuinței.

Pompierii au reușit însă să salveze un tractor, o remorcă, circa 50 mp din acoperiș și o anexă gospodărească.

În cazul celei de-a treia locuințe, flăcările au afectat aproximativ 50 mp din acoperiș, însă intervenția rapidă a echipajelor a împiedicat extinderea incendiului la restul construcției.

O a patra gospodărie a fost salvată

Una dintre cele mai importante reușite ale intervenției a fost limitarea propagării incendiului către o a patra locuință aflată în vecinătate.

După aproximativ patru ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să lichideze incendiul și să protejeze alte construcții și bunuri materiale aflate în pericol.

Cauza probabilă: scurtcircuit electric

Primele cercetări efectuate la fața locului indică drept cauză probabilă a producerii incendiului un scurtcircuit electric.

Recomandarea video

Valul roșu din orașele albastre: Socialiștii democrați iau cu asalt America urbană
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Ana Blandiana, atac devastator la Nicușor Dan: “N-am nicio îndoială că e bolnav, că e anormal, că capul lui funcționează altfel decât capetele noastre”
Gandul
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Cancan
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport
Stelian Tănase îi critică pe liberali chiar la Congresul PNL: „S-au învârtit cu PSD, au furat jumătate-jumătate. Acum au rămas singuri”
Libertatea
Solstițiul de vară 2026. Ce trebuie să faci în cea mai lungă zi din an pentru a atrage norocul și belșugul
CSID
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da