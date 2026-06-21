Incendiu în Caraș-Severin: trei locuințe au fost cuprinse de flăcări în Slatina-Timiș. Zeci de păsări au murit

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în localitatea Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, unde trei locuințe au fost afectate de flăcări pe o suprafață totală de aproximativ 950 de metri pătrați. Pompierii au intervenit timp de aproape patru ore pentru a limita extinderea focului și a salva o a patra gospodărie aflată în pericol.

Intervenție de amploare a pompierilor în Slatina-Timiș

La fața locului au fost mobilizate forțe importante din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic, respectiv patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de la Detașamentul de Pompieri Caransebeș și Punctul de Lucru Băile Herculane.

La intervenție a participat și o autospecială a Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Slatina-Timiș.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la trei gospodării, existând riscul extinderii rapide către o a patra locuință aflată în imediata apropiere.

Trei case afectate de incendiu

Potrivit pompierilor, cea mai grav afectată a fost prima locuință, unde au ars acoperișul pe o suprafață de aproximativ 600 mp, mai multe încăperi, anexe gospodărești, precum și bunuri aflate în interior.

De asemenea, aproximativ 70 de păsări de curte au murit în urma incendiului.

La cea de-a doua gospodărie au fost distruse acoperișul pe aproximativ 300 mp și trei încăperi ale locuinței.

Pompierii au reușit însă să salveze un tractor, o remorcă, circa 50 mp din acoperiș și o anexă gospodărească.

În cazul celei de-a treia locuințe, flăcările au afectat aproximativ 50 mp din acoperiș, însă intervenția rapidă a echipajelor a împiedicat extinderea incendiului la restul construcției.

O a patra gospodărie a fost salvată

Una dintre cele mai importante reușite ale intervenției a fost limitarea propagării incendiului către o a patra locuință aflată în vecinătate.

După aproximativ patru ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să lichideze incendiul și să protejeze alte construcții și bunuri materiale aflate în pericol.

Cauza probabilă: scurtcircuit electric

Primele cercetări efectuate la fața locului indică drept cauză probabilă a producerii incendiului un scurtcircuit electric.