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Două mașini, distruse aproape complet într-un incendiu izbucnit într-o parcare din Oradea. Alte două autoturisme au fost cuprinse de flăcări

Un incendiu puternic izbucnit în dimineața zilei de duminică într-o parcare din municipiul Oradea a distrus aproape complet două autoturisme și a avariat alte două. Intervenția pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor la încă patru mașini aflate în imediata apropiere.
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Gabriel Pecheanu
02 aug. 2026, 09:17, Social
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Alarma a fost dată în jurul orei 04:10, când un incendiu de amploare a fost semnalat într-o parcare situată pe strada Corneliu Coposu din municipiul Oradea.

La fața locului au fost mobilizați pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Oradea, care au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru limitarea și lichidarea incendiului.

Două autoturisme ardeau generalizat

La sosirea echipajelor de intervenție, două autoturisme erau cuprinse în totalitate de flăcări, iar incendiul se propagase deja la alte două mașini parcate în imediata vecinătate.

Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul în aproximativ 15 minute, împiedicând extinderea focului la alte patru autoturisme aflate în apropiere.

Pagube importante, anchetă în desfășurare

În urma incendiului, două autoturisme au fost distruse în proporție de aproximativ 90%, iar alte două au fost afectate parțial, unul în proporție de circa 60%, iar celălalt în proporție de aproximativ 30%.

Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului și împrejurările exacte în care s-a produs sunt în curs de cercetare de către autorități.

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