Prima pagină » Economic » Vești îngrijorătoare. Cosmin Marinescu, BNR: Scumpirea petrolului ar putea împinge inflația mai sus

Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, a avertizat că o creștere permanentă cu 10% a prețului petrolului ar adăuga aproximativ 0,3 puncte procentuale anual la rata inflației, ceea ce ar putea impune o regândire a estimărilor actuale ale BNR. Mesajul a fost transmis în cadrul conferinței Rethink Romania, în contextul tensiunilor din zona Golfului și al riscurilor economice asociate unui conflict de durată.
Sursă foto: Pexels
Gabriel Negreanu
12 mart. 2026, 01:22, Economic

Potrivit oficialului BNR, perspectiva unui război prelungit, de amploare, ar genera efecte propagate și persistente asupra economiilor, inclusiv asupra României. În aceste condiții, rămâne de văzut în ce măsură și în ce moment banca centrală va decide să revizuiască prognoza de inflație, odată cu publicarea următorului raport trimestrial.

Conform estimărilor actuale, rata anuală a inflației ar urma să urce la 9,8% în luna iunie, pentru ca ulterior să coboare la 3,9% în decembrie 2026. În luna august este așteptat și efectul de bază al majorării TVA, element care influențează traiectoria indicatorului.

Cosmin Marinescu a subliniat că, în comparație cu alte state europene, România are o dependență netă mai redusă de importurile de petrol, de circa 1,5% din PIB ca medie anuală în perioada 2022-2024, cu tendință de scădere spre 1% din PIB în 2025. Cu toate acestea, el a atras atenția că expunerea pe segmentul prețurilor bunurilor de consum rămâne semnificativă.

Viceguvernatorul BNR nu a exclus nici scenariul în care conflictul din Golf s-ar prelungi, avertizând că o asemenea evoluție s-ar putea transforma într-o „lamă cu două tăișuri” pentru economiile europene și pentru România. Un alt risc semnalat vizează reacția marilor fonduri de investiții, care urmăresc atent evoluțiile din regiune și ar putea să își reconsidere unele expuneri la nivel global.

Deficit

Pe plan intern, oficialul BNR a insistat că reducerea deficitului bugetar nu este opțională, ci reprezintă o condiție esențială pentru credibilitatea politicilor publice și pentru stabilitatea economică. „Numai astfel putem să revenim la sustenabilitate financiară și să reducem dezechilibrele structurale”, a transmis Cosmin Marinescu.

Acesta a mai arătat că economia României își schimbă treptat sursele de creștere. Datele aferente anului 2025 indică o contribuție mai mare a investițiilor la avansul economic, de 1 punct procentual, comparativ cu aportul consumului, de 0,4 puncte procentuale. În opinia sa, această schimbare de structură poate reprezenta un semnal pozitiv pentru echilibrele economice pe termen mediu.

