BNR avertizează asupra unei tentative de fraudă financiară tip deepfake care folosește imaginea lui Mugur Isărescu

BNR anunță, miercuri, faptul că în ultimele zile, în mediul online au fost publicate postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

Potrivit BNR, conținutul falsificat clonează website-ul și pagina dintr-o rețea de socializare a unei publicații mainstream și prezintă „un fals transcript al unei pretinse participări a guvernatorului BNR la un interviu într-un show de televiziune («40 de întrebări cu Denise Rifai»)”. Materialele sunt utilizate pentru a convinge publicul să investească pe un website care se promovează drept platformă de tranzacționare automatizată.

„Reiterăm faptul că Banca Națională a României nu face recomandări și propuneri de investiții”, se arată în comunicatul emis de BNR.

Instituția subliniază că toate comunicările oficiale în mediul online sunt realizate exclusiv prin website-urile bnr.ro și prin conturile oficiale ale instituției pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube.

BNR mai recomandă persoanelor care au interacționat cu astfel de materiale sau site-uri false „să nu furnizeze date personale și să raporteze imediat aceste situații autorităților competente”.

Deepfake-ul reprezintă orice conținut falsificat de tip imagine, audio și/sau video realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât să creeze aparența că o persoană a spus sau a făcut lucruri pentru care nu și-a dat consimțământul, care în realitate nu au fost spuse sau făcute de acea persoană.