Prima pagină » Social » BNR avertizează asupra unei tentative de fraudă financiară tip deepfake care folosește imaginea lui Mugur Isărescu

BNR avertizează asupra unei tentative de fraudă financiară tip deepfake care folosește imaginea lui Mugur Isărescu

Banca Națională a României avertizează asupra apariției în mediul online a unor postări de tip deepfake care îl implică pe guvernatorul instituției, Mugur Isărescu, și care folosesc în mod fraudulos imaginea acestuia pentru a promova investiții financiare.
BNR avertizează asupra unei tentative de fraudă financiară tip deepfake care folosește imaginea lui Mugur Isărescu
Galerie Foto 3
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
18 feb. 2026, 16:05, Social

BNR anunță, miercuri, faptul că în ultimele zile, în mediul online au fost publicate postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

Vezi galeria foto
3 poze

Potrivit BNR, conținutul falsificat clonează website-ul și pagina dintr-o rețea de socializare a unei publicații mainstream și prezintă „un fals transcript al unei pretinse participări a guvernatorului BNR la un interviu într-un show de televiziune («40 de întrebări cu Denise Rifai»)”. Materialele sunt utilizate pentru a convinge publicul să investească pe un website care se promovează drept platformă de tranzacționare automatizată.

„Reiterăm faptul că Banca Națională a României nu face recomandări și propuneri de investiții”, se arată în comunicatul emis de BNR.

Instituția subliniază că toate comunicările oficiale în mediul online sunt realizate exclusiv prin website-urile bnr.ro și prin conturile oficiale ale instituției pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube.

BNR mai recomandă persoanelor care au interacționat cu astfel de materiale sau site-uri false „să nu furnizeze date personale și să raporteze imediat aceste situații autorităților competente”.

Deepfake-ul reprezintă orice conținut falsificat de tip imagine, audio și/sau video realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât să creeze aparența că o persoană a spus sau a făcut lucruri pentru care nu și-a dat consimțământul, care în realitate nu au fost spuse sau făcute de acea persoană.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cât a plătit un român pentru 3 hotdogi în IKEA. A crezut că este o eroare
Gandul
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
Libertatea
Zodia afectată radical de rune pe final de februarie. Mihai Voropchievici: „Vin vești care sunt atât de mari, încât vă pot schimba viața”
CSID
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor