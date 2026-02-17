Prima pagină » Știrile zilei » Irlanda deschide o anchetă privind imaginile sexualizate generate de chatbotul Grok

Irlanda deschide o anchetă privind imaginile sexualizate generate de chatbotul Grok

Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda a anunțat marți că a lansat o anchetă oficială asupra asistentului I.A. Grok al platformei X pentru procesarea datelor personale și potențialul său de a genera imagini și videoclipuri sexualizate, inclusiv cu minori.
Irlanda deschide o anchetă privind imaginile sexualizate generate de chatbotul Grok
Radu Mocanu
17 feb. 2026, 04:18, Știri externe

Decizia a fost comunicată luni platformei X iar scopul ei este de a verifica dacă aceasta și-a respectat obligațiile conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, notează Reuters. 

Grok a fost implicat luna trecută într-un scandal global după ce a generat imagini sexualizate cu persoane reale, la cererea utilizatorilor, stârnind indignare internațională și anchete în mai multe țări.

Deși compania a anunțat restricții privind generarea imaginilor cu caracter sexual, chatbotul a continuat să producă conținut sexualizat atunci când era i se cerea. 

Graham Doyle, comisarul adjunct din DPC, a anunțat că agenția colaborează cu X Internet Unlimited Company (XIUC) pentru a evalua respectarea obligațiilor fundamentale impuse de GDPR. 

Ancheta irlandeză se alătură altor investigații. Comisia Europeană a deschis la finalul lunii ianuarie o anchetă privind distribuirea de conținut ilegal de către Grok în UE, iar Autoritatea de supraveghere a protecției datelor din Marea Britanie a lansat pe 3 februarie o investigație similară privind procesarea datelor și potențialul chatbotului de a genera conținut sexualizat.

Autoritatea irlandeză poate impune amenzi de până la 4% din cifra de afaceri globală a companiei în cazul încălcării GDPR, întrucât XIUC își are sediul european în Irlanda.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Cine selectează viitorii magistrați români: controversatul judecător Bogdan Mateescu face parte din comisia de interviu
G4Media
Kim Jong-un a inaugurat un cartier de lux în Phenian pentru familiile soldaților uciși în Ucraina. Cine a fost alături de liderul nord-coreean
Gandul
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Gestul făcut de Kim Jong-un care trădează cât de mare este numărul soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina
Libertatea
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
CSID
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor