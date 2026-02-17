Irlanda deschide o anchetă privind imaginile sexualizate generate de chatbotul Grok

Decizia a fost comunicată luni platformei X iar scopul ei este de a verifica dacă aceasta și-a respectat obligațiile conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, notează Reuters.

Grok a fost implicat luna trecută într-un scandal global după ce a generat imagini sexualizate cu persoane reale, la cererea utilizatorilor, stârnind indignare internațională și anchete în mai multe țări.

Deși compania a anunțat restricții privind generarea imaginilor cu caracter sexual, chatbotul a continuat să producă conținut sexualizat atunci când era i se cerea.

Graham Doyle, comisarul adjunct din DPC, a anunțat că agenția colaborează cu X Internet Unlimited Company (XIUC) pentru a evalua respectarea obligațiilor fundamentale impuse de GDPR.

Ancheta irlandeză se alătură altor investigații. Comisia Europeană a deschis la finalul lunii ianuarie o anchetă privind distribuirea de conținut ilegal de către Grok în UE, iar Autoritatea de supraveghere a protecției datelor din Marea Britanie a lansat pe 3 februarie o investigație similară privind procesarea datelor și potențialul chatbotului de a genera conținut sexualizat.

Autoritatea irlandeză poate impune amenzi de până la 4% din cifra de afaceri globală a companiei în cazul încălcării GDPR, întrucât XIUC își are sediul european în Irlanda.