Prima pagină » Știrile zilei » Rusia anunță reținerea celui de-al treilea suspect în tentativa de asasinare a generalului Alexeev

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat marți reținerea celui de-al treilea suspect în cazul privind tentativa de asasinat a generalului Vladimir Alexeev, director adjunct al serviciului de informații militare ruse (GRU).
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
10 feb. 2026, 14:41, Știri externe

FSB a confirmat că o a treia persoană a fost reținută în cadrul anchetei privind atacul armat asupra generalului Vladimir Alexeev, fără a oferi detalii suplimentare despre identitatea sau rolul acesteia în tentativa de asasinat, notează agenția Interfax, citată de Reuters

Duminică, autoritățile ruse au comunicat reținerea principalului suspect, Lyubomir Korba, cetățean rus, arestat inițial în Dubai și extrădat ulterior în Federația Rusă. Pe lângă Korba, a fost reținut și un presupus complice, Viktor Vasin, ambii fiind interogați de anchetatori.

FSB susține că cei doi suspecți și-ar fi recunoscut vina și ar fi declarat că au acționat „în numele Serviciului de Securitate al Ucrainei” (SBU). Korba ar fi fost recrutat de SBU în august 2025 și ar fi acceptat comiterea atentatului în schimbul unei recompense de 30.000 de dolari. 

Vineri, generalul Vladimir Alexeev a fost împușcat de mai multe ori, însă acesta a supraviețuit.   

 

