Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat luni că tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeev ar fi fost ordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).
Radu Mocanu
09 feb. 2026, 08:48, Știri externe

Potrivit FSB, în atac ar fi fost implicate și servicii de informații poloneze, care ar fi participat la recrutarea persoanei suspectate că a comis fapta, a realatat agenția Interfax, citată de Reuters

Viner, generalul Vladimir Alexeev a fost împușcat de mai multe ori, însă acesta a supraviețuit. Alexeev ocupa funcția de director adjunct al serviciului de informații militare din Rusia (GRU), din 2011.  

Duminică, Serviciul Federal de Securitate a că un cetățean rus, Lyubomir Korba, a fost reținut în Dubai sub suspiciunea de a fi comis atacul armat, în schimbul unei recompense de 30.000 de dolari

Autoritățile ruse au anunțat că acesta a fost interogat după extrădare, alături de un presupus complice, Viktor Vasin. 

Serviciul a susținut că ambii suspecți „și-au recunoscut vina” și au oferit detalii despre atac, despre care au afirmat că a fost comis „în numele Serviciului de Securitate al Ucrainei”. 

Conform versiunii prezentate de Moscova, Korba ar fi fost recrutat de SBU în august 2025, în orașul Ternopil din vestul Ucrainei, ar fi urmat un program de instruire la Kiev și ar fi primit plăți lunare în criptomonedă.

Atentatul a avut loc la o zi după încheierea negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, cu scopul de a pune capăt conflictului din Ucraina. Delegația rusă a fost condusă de superiorul lui Alexeev, amiralul Igor Kostyukov. 

 

