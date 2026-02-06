Prima pagină » Știri externe » Atentat cu bombă la o moschee din capitala Pakistanului. Cel puțin 31 de morți, 169 de persoane rănite

Cel puțin 31 oameni au murit iar 169 de persoane au fost rănite, vineri, într-o explozie la o moschee musulmană șiită din Islamabad, capitala Pakistanului.
Sursă foto: X
Daiana RobVictor Dan Stephanovici
06 feb. 2026, 13:40, Știri externe

Update:

O explozie violentă a avut loc vineri într-o moschee șiită din Islamabad, capitala Pakistanului, provocând moartea a cel puțin 31 de persoane și rănirea altor aproape 170. Conform autorităților, acesta este cel mai grav atac înregistrat în țară în ultimii trei ani, scrie CNN.

Deflagrația s-a produs în timpul rugăciunii de vineri, într-un lăcaș de cult frecventat de comunitatea șiită. Poliția a confirmat că atacul a fost executat de un terorist sinucigaș, care a detonat încărcătura explozivă în interiorul clădirii în momentul în care aceasta era arhiplină de credincioși.

Imediat după incident, forțele de securitate au încercuit zona, iar spitalele din Islamabad au fost puse în stare de alertă pentru a prelua zecile de victime, dintre care unele se află în stare critică.

Acest eveniment marchează cel mai sângeros atac din Pakistan de la masacrul de la Peshawar din ianuarie 2023, când zeci de oameni și-au pierdut viața într-o explozie similară la o moschee.

Știrea inițială:

De explozie ar fi responsabili talibanii din Pakistan, sau Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) – organizație militară islamistă, potrivit datelor din ancheta internă, dezvăluite pentru CNN de surse din poliția Punjab.

Cu toate acestea, până în prezent, atacul nu a fost încă revendicat oficial.

Explozia de la moscheea musulmană șiită s-a petrecut în timpul rugăciunilor de vineri, și a fost provocată de un sinucigaș cu bombă, potrivit declarațiilor date de polițiști pentru sursa citată.

