De la Mamdani la Farage: Imaginile false generate de AI explodează după publicarea dosarelor Epstein

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a făcut publice recent aproximativ trei milioane de pagini de documente legate de investigația asupra activităților lui Jeffrey Epstein. Aceste fișiere includ e-mailuri, mesaje, fotografii și alte materiale care au alimentat suspiciuni privind legăturile lui Epstein cu persoane influente. În paralel, internetul a fost invadat de conținut manipulat, în special imagini generate de AI, prezentate eronat ca fiind „dovezi”, arată Euronews.

Cazul Zohran Mamdani: o imagine falsă devenită virală

Unul dintre cele mai răspândite exemple îl implică pe Zohran Mamdani, actualul primar al New York-ului. O imagine falsificată îl arată pe Mamdani în copilărie, alături de Epstein, Ghislaine Maxwell și mai mulți miliardari cunoscuți. Verificările realizate de echipele de fact-checking au demonstrat că fotografia este generată de AI și conține un watermark digital specific acestui tip de conținut.

Deși numele lui Mamdani apare de câteva ori în documente, aceste mențiuni sunt legate exclusiv de articole de presă, fără a exista vreo dovadă a unor relații personale sau a unor fapte ilegale. Mamdani a reacționat public, spunând că este „extrem de dificil” să vezi imagini false ajungând la milioane de oameni într-o eră a dezinformării accelerate.

A viral image is being used to suggest a New York mayor’s potential association with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell. There is information worth investigating.

But the photo itself is fake. This breakdown explains the difference—and why discernment matters. pic.twitter.com/d7EZxQpAY4 — DeepFakeQuotes (@DeepFakeQuote) February 4, 2026

Nigel Farage și politica britanică, ținte ale manipulării

Un alt exemplu viral îl vizează pe Nigel Farage, liderul partidului britanic Reform UK. O fotografie care pare autentică îl înfățișează pe Farage alături de Epstein într-un cadru intim. Deși imaginea nu a putut fi identificată clar de toate instrumentele de detectare AI, experții au observat indicii tehnice suspecte. Au putut fi detectate analizând iluminarea incoerentă și poziționarea nefirească a corpurilor. Farage a negat categoric orice legătură cu Epstein, afirmând că nu l-a întâlnit niciodată și că nu a vizitat insula acestuia.

Macron și rețelele de boți

Valul de dezinformare nu s-a oprit în SUA sau Marea Britanie. În Franța, președintele Emmanuel Macron a fost vizat de imagini și coperți false de ziare. Acestea erau distribuite de rețele de boți identificate de autoritățile ucrainene. Unele dintre aceste materiale sugerau, fără nicio bază factuală, că Macron ar fi vizitat insula lui Epstein. Verificările au arătat că respectivele publicații nu au existat niciodată, iar documentele nu indică vreo legătură directă între cei doi.

Experții avertizează că lansarea unor arhive reale, dar complexe, creează teren fertil pentru manipulare. Imaginile generate cu AI, teoriile conspirației și interpretările forțate pot distorsiona rapid percepția publică. Se întâmplă mai ales atunci când sunt distribuite fără context. Cazul dosarelor Epstein arată cât de ușor poate fi exploatată confuzia, transformând lipsa dovezilor în „dovezi vizuale” fabricate, cu impact major asupra reputației publice.