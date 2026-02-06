Prima pagină » Știrile zilei » Un serviciu de informații NATO avertizează asupra intensificării spionajului rusesc în regiunea arctică

Un serviciu de informații NATO avertizează asupra intensificării spionajului rusesc în regiunea arctică

PST, serviciul norvegian de securitate internă, avertizează că Rusia își va intensifica activitățile de spionaj în Norvegia în 2026, cu accent pe regiunile arctice ale țării, infrastructura critică și sprijinul acordat Ucrainei.
Sursa: Facebook/NATO
Radu Mocanu
06 feb. 2026, 13:13, Știri externe

„Ne așteptăm ca serviciile de informații rusești să își intensifice activitatea în Norvegia în 2026, concentrându-se în continuare pe ținte militare și exerciții aliate, sprijinul Norvegiei pentru Ucraina și operațiuni în Nordul Îndepărtat și regiunea arctică”, se arată în raportului anual de evaluare a amenințărilor publicat de PST. 

Raportul subliniază că provinciile nordice ale Norvegiei și Svalbard sunt „deosebit de expuse” activităților de spionaj, notează Reuters.

Serviciul avertizează că Rusia ar putea continua supravegherea de-a lungul coastei norvegiene și cartografierea infrastructurii energetice, folosind nave civile. 

Norvegia, cel mai mare furnizor de gaze naturale prin conducte din Europa și membru NATO, joacă un rol-cheie în securitatea energetică a continentului.

„Serviciile secrete ruse ar putea vedea beneficii în efectuarea unor operațiuni de sabotaj asupra unor ținte din Norvegia în 2026”, se mai arată în raportul serviciului. 

Serviciul de securitate atrage atenția asupra tentativelor tot mai frecvente ale Rusiei de a recruta refugiați ucraineni aflați în Norvegia pentru activități informative sau de sabotaj. 

De la începutul Războiului din Ucraina, a avut loc o serie de atacuri cibernetice, sabotaje și incendieri raportate în Polonia și alte state europene, însă autoritățile de la Moscova neagă vehement orice implicare în astfel de incidente. 

 

