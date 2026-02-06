Tensiuni la granița NATO. Estonia reacționează după acțiuni „iraționale” ale Rusiei

Măsura vizează punctele de frontieră Luhamaa și Koidula și va intra în vigoare începând cu data de 24 februarie, pentru o perioadă de trei luni.

Decizia a fost comunicată de autoritățile de la Riga și a fost relatată de agenția dpa, citată de Agerpres.

Estonia restricționează frontiera cu Rusia pe timp de noapte

Potrivit anunțului oficial, punctele de trecere Luhamaa și Koidula vor fi închise pe timpul nopții, urmând să rămână deschise doar 12 ore pe zi.

Același regim este deja aplicat la punctul de frontieră Narva, cel mai tranzitat dintre cele trei, care este închis pe timpul nopții încă din 1 mai 2024.

Estonia, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, justifică aceste restricții prin necesitatea consolidării monitorizării la graniță.

Declarații oficiale

Prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, a declarat că decizia este determinată de comportamentul imprevizibil al Rusiei la frontieră.

„Deoarece Rusia se comportă uneori irațional la frontieră, trebuie să eliberăm resurse pentru a monitoriza frontiera mai eficient”, a precizat acesta într-un comunicat guvernamental, fără a oferi detalii suplimentare.

La rândul său, ministrul de Interne, Igor Taro, a subliniat că atitudinea oficialilor ruși de frontieră impune o atenție sporită și un efort constant din partea poliției și a agenților de frontieră estonieni.

Închiderea punctelor de trecere pe timpul nopții va permite redistribuirea personalului acolo unde este cea mai mare nevoie, a explicat ministrul.

Autoritățile estoniene mai arată că volumul de muncă la frontieră a scăzut semnificativ în ultimii ani. Conform datelor guvernamentale, în anul 2025 aproximativ 1,08 milioane de persoane au traversat granița dintre Estonia și Rusia, de aproape cinci ori mai puțin față de cele 5,3 milioane de treceri înregistrate în 2018. Cele mai multe traversări continuă să fie raportate la punctul Narva.