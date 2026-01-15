Estonia solicită Europei să introducă o interdicție Schengen pentru veteranii ruși

Estonia a anunțat că a interzis accesul în țară și în spațiul Schengen a 261 de veterani săptămâna aceasta, din cauza temerilor legate de securitate, scrie News.err.ee.

Joi, miniștrii au discutat despre cum să implice și alte țări europene în luarea acelorași măsuri. Problema a fost deja ridicată cu țările nordice și baltice și cu Polonia vara trecută.

Într-o declarație ulterioară întâlnirii se preciza că Estonia își solicită acum aliații să creeze o „soluție unificată la nivelul întregului spațiu Schengen”. Aceasta ar include introducerea luptătorilor identificați în Sistemul de Informații Schengen și încetarea eliberării vizelor și permiselor de ședere pentru aceștia, se arată în comunicat.

Prim-ministrul Kristen Michal (Reform) a declarat că situația actuală amenință securitatea internă a blocului comunitar și că mai mulți oameni din Rusia au acum experiență în luptă decât înainte de începerea războiului.

„Acești oameni nu vor lucra ca profesori de sport obișnuiți; mulți dintre ei caută organizații similare cu Wagner, al căror domeniu de activitate este internațional. Estonia susține o inițiativă principială conform căreia ușile către Europa trebuie închise pe viață acestor sute de mii de criminali de război, elemente criminale, luptători Wagner și căutători de aventuri”, a spus el într-un comunicat.

„Recent, am lucrat împreună pentru a ține ISIS departe de Europa. Acum trebuie să construim un scut similar împotriva persoanelor implicate în agresiunea Rusiei în Ucraina”, a adăugat prim-ministrul.

Risc crescând

Ministrul de Interne, Igor Taro (Eesti 200), a declarat că indivizii trebuie să fie trași la răspundere, nu doar statele.

„La ordinul lui Putin, sute de mii de bărbați au ucis, violat și jefuit în Ucraina, iar experiența lor în luptă, trecutul violent și legăturile cu crima organizată reprezintă o amenințare reală care nu trebuie permisă în Europa”, a spus el.

Riscurile vor crește doar atunci când ostilitățile active se vor încheia, a adăugat Taro.

„Acești indivizi traumatizați, spălați pe creier și radicalizați sunt, prin virtutea abilităților lor, valoroși pentru crima organizată, extremiști și serviciile de informații rusești. Istoria arată că, după războaie, un val de violență se răspândește în societatea civilă – lucru pe care îl vedem deja în Rusia. Acest contingent nu poate fi permis să intre în Europa pentru a căuta de lucru în lumea interlopă”, a declarat ministrul.

Un comunicat al guvernului arată că numărul total de infracțiuni grave din Rusia a atins un maxim al ultimilor 15 ani – peste 333.000, conform statisticilor oficiale – în prima jumătate a anului 2025. Se crede că această tendință este legată de întoarcerea în masă a foștilor combatanți, dintre care unii erau foști prizonieri.

Interdicție pe viață

Taro a declarat că Estonia a găsit o soluție legală care permite impunerea individuală și cu certitudine juridică a interdicțiilor de intrare.

„Tratăm, în esență, aceste interdicții ca pe niște interdicții pe viață”, a spus el. „Următorul pas necesită o decizie politică din partea partenerilor noștri de a împărți volumul de muncă al emiterii interdicțiilor Schengen pentru sute de mii de luptători ruși.”

Ministrul a mai spus că agențiile de securitate ale Estoniei dețin informații de înaltă calitate care pot fi partajate cu aliații.

Se estimează că până la 1,5 milioane de oameni au participat la agresiunea Rusiei în Ucraina, iar aproximativ 640.000 se află încă pe linia frontului.