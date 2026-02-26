Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA

Verificările au fost făcute de Janes, o companie britanică de informații în domeniul apărării. Analiștii au examinat imagini cu fragmentele rachetei, furnizate de trei surse din forțele de ordine ucrainene. Concluzia este clară: Rusia a folosit racheta 9M729, denumită SSC-8 de NATO.

„Rusia a folosit racheta 9M729 împotriva Ucrainei de 23 de ori din august”, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru Reuters.

De ce este această rachetă atât de periculoasă

Racheta 9M729 poate transporta atât ogive convenționale, cât și nucleare. Are o rază de acțiune de 2.500 de kilometri și poate lovi ținte din întreaga Europă. Tocmai din acest motiv, dezvoltarea sa secretă a determinat SUA să renunțe la Tratatul INF în 2019.

Pe 5 octombrie, una dintre aceste rachete a lovit o casă din satul Lapaiivka, lângă Liov, ucigând cinci civili. Înainte de impact, racheta parcursese 1.200 de kilometri.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a tras un semnal de alarmă direct către Washington. „Utilizarea rachetei 9M729 demonstrează lipsa de respect față de eforturile diplomatice ale președintelui Trump”, a declarat el.

Sybiha a adăugat că Ucraina susține propunerile de pace ale lui Trump, dar că Rusia trebuie supusă unei presiuni maxime. O soluție ar fi creșterea capacității Ucrainei de a lovi ținte la distanțe mari.

Contextul nuclear mai larg

La începutul lunii februarie a expirat și tratatul New Start dintre SUA și Rusia, semnat în 2010. Acesta era ultimul acord internațional privind reducerea armelor nucleare strategice. Lumea se află acum într-un vid juridic în materie de control al armamentului nuclear.

Potrivit cercetătorului William Alberque de la Pacific Forum, racheta 9M729 este un instrument de presiune.

„Cred că Putin încearcă să crească presiunea în negocierile cu Ucraina”, a spus el.