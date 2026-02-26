Atac masiv cu drone asupra Zaporojiei: bloc cuprins de flăcări și mai mulți răniți

Orașul ucrainean Zaporojie a fost ținta unui nou val de lovituri cu drone rusești în cursul nopții de miercuri spre joi, care a provocat incendii, distrugeri materiale și victime, scrie Ukrinform.

Autoritățile locale ucrainene au anunțat că mai multe zone urbane au suferit pagube serioase după cel puțin douăsprezece explozii înregistrate în diferite cartiere.

Datele oficiale au fost comunicate de administrația militară regională prin intermediul șefului acesteia, Ivan Fedorov. Potrivit informațiilor transmise, una dintre lovituri a afectat un bloc de locuințe cu mai multe etaje, unde flăcările au izbucnit rapid.

„Mai multe etaje ale unei clădiri înalte avariate sunt în flăcări. O persoană este blocată într-unul dintre apartamente”, se arată într-un comunicat oficial.

Echipele de intervenție au fost trimise la fața locului pentru a stopa incendiul și pentru a salva eventualele persoane rămase în interiorul clădirii.

Atacurile au produs distrugeri și în zone comerciale. Un centru comercial a fost puternic lovit, iar într-un alt complex similar a izbucnit un incendiu după impactul unei drone.

Ulterior, oficialii regionali au confirmat că șapte persoane au suferit răni în urma bombardamentului nocturn. Victimele au primit îngrijiri medicale. Starea lor este monitorizată de personalul medical.

În timpul atacului, sistemele de apărare antiaeriană au intrat în funcțiune în mai multe puncte ale orașului. Sirenele de alertă au răsunat ore la rând, în timp ce ucrainenii s-au adăpostit în zonele special amenajate.