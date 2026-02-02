Dronele rusești au incendiat orașul Cerkasî și au lovit instalații feroviare din regiunea Sumî

Luni dimineață, 2 februarie, forțele rusești au lansat un atac puternic cu drone asupra Cerkasîului și a zonei înconjurătoare, provocând incendii în care mai multe persoane au fost rănite.

Șeful Administrației Militare Regionale Cerkasî (OVA), Ihor Taburets, a scris pe Telegram că a fost „o noapte dificilă pentru regiunea Cerkasî”.

„Rusia a lansat un atac aerian masiv. Înregistrăm doborârea dronelor inamice în mai multe locații, inclusiv în centrul regional. Drept urmare, au izbucnit incendii.”, a mai transmis acesta.

Conform datelor preliminare, patru persoane au fost rănite, relatează Kyiv Post. Toate serviciile de urgență acționează la fața locului.

Separat, Rusia a lovit infrastructura feroviară din Konotop, regiunea Sumî, pentru a doua zi consecutiv. Viceprim-ministrul pentru Restaurarea Ucrainei, Oleksii Kuleba, a transmis un mesaj pe Telegram.

„Pentru a doua zi consecutiv, inamicul a atacat intenționat infrastructura feroviară civilă din regiunea Sumy. O serie de atacuri cu drone asupra gării Konotop și a depoului de locomotive este în desfășurare de sâmbătă seara.”, a spus acesta.

„Liniile, zona gării, atelierul de reparații și clădirea administrativă a depoului au fost avariate, iar incendiile au izbucnit. Echipele de pompieri au fost desfășurate pentru a face față consecințelor, în timp ce muncitorii au rămas în adăposturi.”, a mai transmis Kuleba.

Potrivit Forțelor Aeriene, începând cu ora 18:00, pe 1 februarie, Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 171 de drone de atac, inclusiv Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone, aproximativ 100 fiind Shahed.

Atacul a fost respins de aviația ucraineană, unitățile de rachete antiaeriene, echipamente de război electronic și drone proprii, dar și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare.

„Până la ora 9:00, apărarea aeriană doborâse sau suprimase 157 de drone inamice Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul țării.”, se precizează în raportul oficial.