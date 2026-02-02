Prima pagină » Știri externe » Dronele rusești au incendiat orașul Cerkasî și au lovit instalații feroviare din regiunea Sumî

Dronele rusești au incendiat orașul Cerkasî și au lovit instalații feroviare din regiunea Sumî

Forțele ruse au atacat luni cu drone orașul Cerkasî și căile ferate din Sumî, provocând incendii, pagube și un număr ridicat de răniți.
Dronele rusești au incendiat orașul Cerkasî și au lovit instalații feroviare din regiunea Sumî
Nițu Maria
02 feb. 2026, 11:42, Știri externe

Luni dimineață, 2 februarie, forțele rusești au lansat un atac puternic cu drone asupra Cerkasîului și a zonei înconjurătoare, provocând incendii în care mai multe persoane au fost rănite.

Șeful Administrației Militare Regionale Cerkasî (OVA), Ihor Taburets, a scris pe Telegram că a fost „o noapte dificilă pentru regiunea Cerkasî”.

„Rusia a lansat un atac aerian masiv. Înregistrăm doborârea dronelor inamice în mai multe locații, inclusiv în centrul regional. Drept urmare, au izbucnit incendii.”, a mai transmis acesta.

Conform datelor preliminare, patru persoane au fost rănite, relatează Kyiv Post. Toate serviciile de urgență acționează la fața locului.

Separat, Rusia a lovit infrastructura feroviară din Konotop, regiunea Sumî, pentru a doua zi consecutiv. Viceprim-ministrul pentru Restaurarea Ucrainei, Oleksii Kuleba, a transmis un mesaj pe Telegram.

„Pentru a doua zi consecutiv, inamicul a atacat intenționat infrastructura feroviară civilă din regiunea Sumy. O serie de atacuri cu drone asupra gării Konotop și a depoului de locomotive este în desfășurare de sâmbătă seara.”, a spus acesta.

„Liniile, zona gării, atelierul de reparații și clădirea administrativă a depoului au fost avariate, iar incendiile au izbucnit. Echipele de pompieri au fost desfășurate pentru a face față consecințelor, în timp ce muncitorii au rămas în adăposturi.”, a mai transmis Kuleba.

Potrivit Forțelor Aeriene, începând cu ora 18:00, pe 1 februarie, Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 171 de drone de atac, inclusiv Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone, aproximativ 100 fiind Shahed.

Atacul a fost respins de aviația ucraineană, unitățile de rachete antiaeriene, echipamente de război electronic și drone proprii, dar și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare.

„Până la ora 9:00, apărarea aeriană doborâse sau suprimase 157 de drone inamice Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul țării.”, se precizează în raportul oficial.

