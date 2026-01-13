Atac masiv al Rusiei cu rachete asupra Kievului și Harkovului, cel mai intens din acest an

Rusia a desfășurat marți dimineață cel mai puternic val de atacuri cu rachete din acest an asupra celor mai mari două orașe ale Ucrainei, potrivit autorităților și presei ucrainene.

În urma loviturilor, patru persoane au murit în orașul Harkov, situat în nord-estul țării.

Șeful administrației militare a Kievului, Tymur Tkachenko, a spus că capitala a trecut printr-un atac de scurtă durată, dar cu o intens, realizat cu rachete.

La acel moment, nu apăruseră informații despre victime sau distrugeri în Kiev, scrie Reuters.

Canale Telegram specializate în urmărirea situației din Ucraina au raportat lansarea a aproximativ 20 de rachete balistice într-un interval de aproape o oră, pe timpul nopții.

Sursele au descris acțiunea drept cel mai susținut atac asupra Ucrainei de la începutul anului.

Forțele armate ale Ucrainei nu au oferit imediat detalii despre amploarea atacului, iar autoritățile rusești nu au emis comentarii legate de aceste lovituri.

În Harkov, aflat la 30 de kilometri de graniță și mereu vizat de armata rusă, guvernatorul regional Oleh Syniehubov a anunțat moartea a patru persoane în urma unui atac asupra periferiei. El a mai precizat că alte șase persoane au suferit răni.