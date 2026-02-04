Atac cu drone în regiunea Dnipropetrovsk, doi civili uciși și mai mulți răniți

Două persoane au murit în regiunea Dnipropetrovsk, după un atac cu drone lansat în noaptea de marți spre miercuri de forțele rusești.

Informația a fost transmisă de Ukrinform, care îl citează pe Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, într-un mesaj publicat pe Telegram.

„În timpul nopții, inamicul a atacat comunitatea Vasylkivka din districtul Synelnykove cu drone. O femeie de 68 de ani și un bărbat de 38 de ani au fost uciși. Alte două persoane au fost rănite: o femeie de 47 de ani și un bărbat de 63 de ani, ambii spitalizați în stare moderată”, a spus el.