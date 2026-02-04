Atac cu drone în regiunea Dnipropetrovsk, doi civili uciși și mai mulți răniți

În urma atacului, au avut loc mai multe incendii. Trei locuințe private au suferit pagube, iar una a fost distrusă complet. Au fost afectate și anexe gospodărești, vehicule, o clădire dezafectată și o clădire administrativă. De asemenea, o linie electrică a fost avariată.
Și districtul Nikopol a fost ținta atacurilor, inclusiv orașul Nikopol și comunitățile Marhanets, Myrove și Chervonohryhorivka.
Forțele rusești au folosit drone FPV și sisteme de rachete Grad. Atacurile au provocat distrugeri masive la nivelul infrastructurii.
Anterior, autoritățile au anunțat că o echipă Suspilne Dnipro a fost vizată de un nou atac cu drone de tip Shahed, în timp ce verifica urmările unui bombardament asupra unui autobuz care transporta mineri.