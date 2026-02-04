Prima pagină » Știri externe » Atac cu drone în regiunea Dnipropetrovsk, doi civili uciși și mai mulți răniți

Un atac rusesc cu drone în regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina a provocat moartea a două persoane și rănirea altora.
Două persoane au murit în regiunea Dnipropetrovsk, după un atac cu drone lansat în noaptea de marți spre miercuri de forțele rusești.

Informația a fost transmisă de Ukrinform, care îl citează pe Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, într-un mesaj publicat pe Telegram.

„În timpul nopții, inamicul a atacat comunitatea Vasylkivka din districtul Synelnykove cu drone. O femeie de 68 de ani și un bărbat de 38 de ani au fost uciși. Alte două persoane au fost rănite: o femeie de 47 de ani și un bărbat de 63 de ani, ambii spitalizați în stare moderată”, a spus el.

În urma atacului, au avut loc mai multe incendii. Trei locuințe private au suferit pagube, iar una a fost distrusă complet. Au fost afectate și anexe gospodărești, vehicule, o clădire dezafectată și o clădire administrativă. De asemenea, o linie electrică a fost avariată.

Și districtul Nikopol a fost ținta atacurilor, inclusiv orașul Nikopol și comunitățile Marhanets, Myrove și Chervonohryhorivka.

Forțele rusești au folosit drone FPV și sisteme de rachete Grad. Atacurile au provocat distrugeri masive la nivelul infrastructurii.

Anterior, autoritățile au anunțat că o echipă Suspilne Dnipro a fost vizată de un nou atac cu drone de tip Shahed, în timp ce verifica urmările unui bombardament asupra unui autobuz care transporta mineri.

