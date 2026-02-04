Chinezii nu se dezmint: nu încearcă să fabrice cel mai „deștept” model de Inteligență Artificială, ci cel mai ieftin

Experții care au analizat cine produce cea mai bună tehnologie în domeniul IA au ajuns la o concluzie surprinzătoare. Numeroase companii din China încearcă să obțină modele de inteligență artificială mai ieftine decât ale rivalilor americani, potrivit CNBC. Altfel spus, unele companii chineze își stabilesc drept prioritate să obțină produse care pot fi oferite publicului la prețuri mai mici decât ale concurenței.

Conform analizei Artificial Analysis, OpenAI și DeepSeek sunt cele mai ieftine modele AI care nu sunt produse de chinezi. În analiză mai apar Gemini 3 Pro de la Google și de Claude Opus 4.5 de la Anthropic. Companiile folosesc un model AI „închis” sau accesează de la distanță un model open-source. În schimb, multe companii din China preferă să controleze costurile alegând o a treia opțiune: descărcarea de modele open-source. Explicația a fost oferită de James Tong, CEO al Movitech din Suzhou, care are printre clienți Starbucks și Unilever.

O altă diferență cheie față de SUA este modul în care companiile chineze folosesc inteligența artificială. Companiile din SUA tind să folosească mai mult AI pentru codificare, în timp ce în China, folosesc tehnologia mai mult pentru situații specifice, potrivit lui Tong. De exemplu, din a doua jumătate a anului 2025, Movitech a folosit modele de inteligență artificială pentru a ajuta producătorii să-și îmbunătățească procesele de producție și pentru a asista întreprinderile de stat în ceea ce privește conformitatea.

Chinezii au modele IA ieftine

Clasamentele industriei arată că „standardul de aur” în modelele AI generative aparține în continuare SUA. „Când selectează soluții AI, companiile chineze nu mai acordă prioritate asupra întrebării cine este cel mai inteligent”, a spus Sun Xin, vicepreședinte de cercetare la Gartner. În schimb, chinezii caută fiabilitate, control asupra efectelor și capacitate de integrare.

Prețurile scăzute și accesul facil înseamnă că modelele fabricate în China devin din ce în ce mai mulți utilizate în străinătate. Modelele chineze se clasează foarte bine pe OpenRouter, o platformă populară care permite companiilor să acceseze mai multe modele AI printr-un singur portal.