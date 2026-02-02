China îl critică pe Dalai Lama pentru premiul Grammy: „Ne opunem ferm ca partea relevantă să utilizeze premiul ca instrument de manipulare politică”

Beijingul a criticat, luni, primul premiu Grammy câștigat de Dalai Lama pentru audiobook-ul „Meditații: Reflecții ale Sanctității Sale Dalai Lama”, disponibil pe platformele de streaming muzical.

Guvernul chinez, condus de Partidul Comunist Chinez, nu-l recunoaște pe Dalai Lama ca fiind lider spiritual.

„Este bine cunoscut faptul că al 14-lea Dalai Lama nu este doar o figură religioasă, ci un exilat politic implicat în activități separatiste anti-China sub masca religiei”, a precizat Lin Jian, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, citat de Associated Press.

Ba mai mult, oficialii chinezi acuză că Dalai Lama ar dori să folosească premiul ca instrument de manipulare politică împotriva Guvernului chinez.

„Ne opunem ferm ca partea relevantă să utilizeze premiul ca instrument de manipulare politică anti-China”, a adăugat Lin Jian.

Dalai Lama, considerat de mulți drept simbolul luptei Tibetului pentru autonomie, trăiește în exil din 1959, când trupele chineze au înăbușit o revoltă în capitala tibetană Lhasa.

China, care guvernează Tibetul ca regiune autonomă, a fost acuzată că încearcă să distrugă limba, cultura și identitatea tibetană. Guvernul Chinez a încercat, în vară, să se implice în alegerea unui nou lider spiritual, succesor al lui Dalai Lama, vrând să propună un succesor din China.

Cu toate acestea, Tibetul a respins ferm intențiile Chinei, precizând că Guvernul chinez nu are autoritate în alegerea viitorului succesor, care va fi selectat abia după moartea actualului lider religios.

Conform datinilor, viitorul succesor este ales numai de discipolii monahali tibetani, încă de când acesta este încă bebeluș, fiind ulterior crescut pentru rolul de lider, ca reîncarnare a lui Dalai Lama.