Dalai Lama a fost premiat cu un Grammy pentru cartea sa audio

Dalai Lama, liderul spiritual al comunității tibetane, și-a exprimat recunoștința luni, după ce a primit primul său premiu Grammy cu o zi înainte la Los Angeles, la categoria cărți audio, potrivit Le Figaro.

Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, în vârstă de 90 de ani, care trăiește în exil în India, este considerat în întreaga lume un campion al libertății tibetane, cu excepția Chinei, care l-a declarat inamic. La cea de-a 68-a ceremonie de decernare a premiilor Grammy, care a avut loc duminică la Los Angeles, el a primit un premiu pentru cartea sa audio, „ Meditații: Reflecții ale Sanctității Sale Dalai Lama” .

„Accept această distincție cu recunoștință și umilință”, a spus el într-un mesaj postat pe rețelele de socializare. „Nu o consider o onoare personală, ci mai degrabă o recunoaștere a responsabilității noastre universale comune”, a adăugat bărbatul care, de la vârsta de doi ani, este al 14-lea lider spiritual și politic desemnat oficial al tibetanilor, conform tradiției budiste. „Cred cu tărie că pacea, compasiunea, grija pentru mediul nostru și înțelegerea unității omenirii sunt esențiale pentru bunăstarea colectivă a tuturor celor opt miliarde de oameni”, a adăugat el.

Cartea audio, disponibilă pe platformele muzicale

Cartea sa audio, disponibilă pe platformele muzicale, a fost produsă cu participarea cântăreței pop feministe Maggie Rogers și a compozitorului american Rufus Wainwright, care au acceptat premiul duminică în numele lui Dalai Lama. Anul trecut, fostul președinte american Jimmy Carter a câștigat postum un premiu Grammy pentru versiunea audio a unei colecții de discursuri ale sale. Președinții americani Barack Obama și Bill Clinton au câștigat fiecare câte două premii Grammy la această categorie.

Dalai Lama avea doar 23 de ani când a fugit din Lhasa, capitala Tibetului, temându-se pentru viața sa după ce trupele chineze au înăbușit o revoltă în 1959, și nu s-a mai întors niciodată. El insistă că mai are mulți ani de trăit, dar tibetanii se pregătesc pentru un viitor inevitabil fără el.

Considerat de budiștii tibetani a fi a 14-a reîncarnare a maestrului ales de călugări în 1391, acesta a renunțat la toate rolurile politice în 2011 în favoarea unui guvern ales. Anul trecut, Dalai Lama a vorbit despre sfârșitul domniei sale, începută în 1937, și a confirmat că succesorul său va fi desemnat la moartea sa, conform tradiției, împotriva dorinței Beijingului, care intenționează să-și impună propriul candidat.