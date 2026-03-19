TVR începe să tragă obloanele: un post dispare din grilă, iar alt post iese din măsurătorile de audienţă

Conducerea TVR a votat desființarea canalului TVR Folclor ca post clasic de televiziune, cu 7 voturi pentru și 6 împotrivă. Proiectul urmează să fie continuat doar în mediul digital, scrie Pagina de Media.

În aceeași ședință s-a decis și scoaterea TVR 3 din măsurătorile de audiență, precum și reorganizarea Direcției Știri și Sport, prin înființarea unei noi structuri numite Direcția INFO.

TVR Folclor a fost lansat pe 27 noiembrie 2023, în mandatul lui Dan Cristian Turturică, având o grilă formată exclusiv din producții de arhivă. Printre emisiunile difuzate se numără Tezaur Folcloric, Zestrea românilor și Muzica Regiunilor.

Sindicatul MediaSind, reprezentat în Consiliul de Administrație de Cristi Godinac și Sorin Torică, consideră că votul este unul controversat și ridică semne de întrebare.

Explicațiile TVR: reducerea costurilor și mutarea în online

Televiziunea Română a anunțat că va începe procedurile pentru transformarea TVR Folclor într-un post exclusiv digital și va depune la CNA documentația necesară pentru retragerea licenței de televiziune.

„Consiliul de Administrație al Televiziunii Române a decis, în ședința de astăzi, demararea procedurilor pentru transformarea TVR Folclor dintr-un canal de televiziune cu difuzare tradițională într-un post disponibil exclusiv în mediul digital. Astfel, în perioada următoare, reprezentanții TVR vor depune la CNA documentația referitoare la actualizarea licenței TVR Folclor pentru difuzare în alte rețele de comunicații electronice, adică pe platforma tvrplus.ro și pe celelalte platforme de streaming autorizate de CNA, dar și pentru retragerea licențelor audiovizuale eliberate pentru TVR Folclor și retragerea canalului din pachetele de bază ale operatorilor de cablu.”

Potrivit TVR, decizia are la bază reducerea costurilor tehnice și adaptarea la noile obiceiuri de consum media.

„Prin reconfigurarea TVR Folclor, managementul Televiziunii Publice vizează reducerea costurilor tehnice, dar și o adaptare la noile obiceiuri de consum media și la dinamica accelerată a pieței digitale. Chiar dacă decizia este impusă de realitatea economică, evoluția TVR Folclor ca brand media disponibil exclusiv în mediul digital nu va afecta oferta postului.

Echipa editorială va continua să furnizeze conținut relevant și de calitate publicului. Prin programele sale, un adevărat tezaur dedicat tradițiilor, folclorului și patrimoniului național, postul va continua misiunea de a pune în valoare obiceiurile, meșteșugurile și creațiile autentice din România.”