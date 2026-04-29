George Simion, după victoria de la CCR pe cazul TVR și Radio România: „Dreptatea era de partea noastră”

„Este o decizie normală. Noi am depus-o pentru că dreptatea era de partea noastră”, a declarat George Simion laemisiunea Ai Aflat!, referindu-se la sesizările depuse de AUR la CCR.

Curtea Constituțională a admis, miercuri, sesizările AUR și a anulat ambele hotărâri ale Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație de la Televiziunea Română și Societatea Română de Radiodifuziune. Decizia a fost luată cu 6 voturi pentru și 3 împotrivă.

AUR a contestat la CCR modul în care Parlamentul a împărțit locurile în CA-urile TVR și Radio România. Formațiunea a susținut că, în raport cu ponderea sa parlamentară, ar fi trebuit să primească două posturi în Consiliul de Administrație al Radioului public și două posturi în Consiliul de Administrație al TVR, nu câte unul. AUR anunțase anterior că a atacat hotărârile Parlamentului, acuzând că propunerile sale nu au fost respectate proporțional cu ponderea politică din Legislativ.

George Simion a acuzat USR și PNL că „s-au lăcomit” și că au obținut mai multe locuri decât AUR, deși, susține el, au o pondere parlamentară mai mică.

„Conform ponderii parlamentare, conform legii în vigoare, noi trebuia să primim două posturi în Consiliul de Administrație la Radio și două posturi la TVR. Sunt cam singurele instituții unde am primit posturi, dar pentru că USR-ul și PNL-ul s-au lăcomit, niște partide care au obținut mult mai puține voturi decât noi, ponderea lor parlamentară e mult mai mică, ne-au luat și aceste lucruri”, a spus liderul AUR.

Istoric numiri și scandal

Sesizările au fost depuse după ce plenul reunit al Parlamentului a aprobat componența Consiliilor de Administrație ale TVR și Radio România. Votul a fost precedat de scandal în comisiile reunite pentru cultură, unde senatorul AUR Laurențiu Plăeșu a acuzat majoritatea de „abuz” și de încălcarea algoritmului politic.

AUR a susținut că, raportat la configurația politică a Parlamentului, formațiunea avea dreptul la câte doi reprezentanți în Consiliile de Administrație ale SRTv și SRR. Reprezentanții partidului au reclamat că AUR, cu aproximativ 90 de parlamentari, a primit același număr de locuri ca UDMR, care are 32 de mandate, și mai puține locuri decât PNL și USR.

În semn de protest, parlamentarii AUR au părăsit ședința plenului reunit, afișând pancarte cu mesajele „PSD și USR, hoții de la TVR” și acuzând coaliția de guvernare că își asigură controlul asupra televiziunii și radioului public prin încălcarea reprezentării proporționale.