Fost premier, despre Guvernul Tomac: Matematic s-a închis. Pregătiri pentru „monstruoasa coaliție”

Victor Ponta a spus că își menține părerea că EugenTomac a reușit să facă o echipă de oameni „foarte, foarte buni”, dar este „sabotat” de USR care are alte calcule.

„Marea problemă cu cei pe care îi propune domnul Tomac este că, nefiind asumați de niciun partid, vor fi, practic, sabotați de toate partidele. Iar al doilea lucru pe care vreau să-l spun (…) vreau să explic eu ceea ce poate domnul Tomac nu poate să explice din diplomație sau…, dar eu știu că știu din Parlament. Refuzul de azi al USR-ului de a susține guvernul Tomac se bazează pe convingerea liderilor USR că după ce pică guvernul Tomac săptămâna viitoare, fac ei un guvern cu cei patru miniștri actuali rămași în guvern, cu PSD și cu UDMR. Fără PNL, că Bolojan și PNL-ul vor rămâne în opoziție”, a avertizat Ponta la România TV.

USR la guvernare, „o oroare și o catastrofă”, spune Ponta

Victor Ponta adaugă că se va opune în Parlament ca USR-ul, chiar și cu PSD și cu UDMR să rămână la guvernare, fiind de părere „că este o oroare și o catastrofă”.

„Și faptul că îl înjunghie pe Tomac acum, îl înjunghie ca să-și țină cele patru posturi de miniștri pe care le au. Ceea ce arată cât de dăunător a fost și pentru guvernul Bolojan. Eu, în continuare, vă spun din Parlament (…) eu am fost în Parlament și la moțiunea de cenzură. Guvernul Bolojan a căzut din antipatie, ură, dispreț, pe care toți parlamentarii îl au pentru USR-iști, nu pentru Bolojan. Deci dacă ei își calculează, lasă că îl picăm pe Tomac acum, că facem după aia cu PSD și UDMR, dă-l încolo pe Bolojan, noi ne ținem posturile, este o monstruoasă coaliție de care sper să scăpăm săptămâna viitoare”, a mai spus Victor Ponta.

„Matematic s-a închis”

Întrebat de unde crede că este optimismul lui Tomac, Ponta a spus „matematic s-a închis”, adică guvernul Tomac nu mai are șanse să treacă.

„Vă spun că USR și UDMR nu votează guvernul pentru că își calculează că vor face guvern, după ce pică Tomac, al doilea guvern, să-și pună miniștrii, ceea ce, din punctul de vedere al UDMR-ului e corect, să știți. UDMR a zis tot timpul, domne, noi vrem miniștrii noștri. USR-iștii care au urlat și ei că ei nu cu PSD, ei vor să-și țină miniștrii cu PSD. Sunt niște perverși, normal, cum sunt dintotdeauna. Dar, dacă mă întrebați ce știu din Parlament, puteți să scrieți și la tablă, dacă vreți, PNL + USR + UDMR + AUR – că sunt cele patru partide care au anunțat oficial că nu votează – au 254 de voturi. Deci, matematic, s-a închis. Nu are cum să treacă guvernul”, a mai declarat fostul premier.