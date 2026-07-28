Și-a filmat propriul atac. Momentul în care un rechin se repede la un scafandru și îl mușcă de picior

Clipul, distribuit pe rețelele sociale, este însoțit de un mesaj în care acesta spune că speră ca experiența sa să îi ajute pe alți scafandri să evite aceeași greșeală, scrie Fox News.

Rechinul și-a schimbat brusc comportamentul

Henry Gibbs practica pescuitul subacvatic într-o zonă de recif din Fiji, unde petrecuse deja una-două ore în apă alături de mai mulți rechini de recif cenușii, o specie întâlnită frecvent în Oceanul Pacific. Potrivit acestuia, unul dintre rechini a început la un moment dat să se comporte diferit. Animalul înota în cercuri tot mai strânse, devenea agitat și chiar s-a repezit spre barca aflată în apropiere. „Privind în urmă, acesta ar fi fost momentul în care trebuia să încheiem scufundarea”, a scris Gibbs. El spune că a subestimat pericolul deoarece rechinul nu era foarte mare. El s-a bazat și pe experiențele anterioare din Noua Zeelandă, unde întâlnise rechini mai puțin agresivi.

Atacul, surprins de cameră

În imaginile publicate se vede cum rechinul se apropie de scafandru, îl urmărește câteva secunde, apoi atacă brusc și îl mușcă de partea inferioară a piciorului drept. Bărbatul a fost scos din apă și transportat la spital, unde medicii au reușit să îi salveze piciorul. El a trecut prin patru operații și un transplant de piele, însă și-a păstrat mobilitatea completă a labei piciorului.

„Nu am resentimente față de rechin”

Deși experiența i-ar fi putut fi fatală, Gibbs spune că nu învinovățește animalul. „Nu am resentimente față de rechin. Eu eram în habitatul lui și vânam hrana lui”, a transmis acesta pe Instagram. Creatorul de conținut spune că intenționează să publice și alte imagini, deși unele sunt mult mai explicite, pentru a explica ce echipamente de prim ajutor ar trebui să aibă orice echipă de scafandri și cum trebuie reacționat într-o astfel de situație.

Lecțiile învățate după atac

După incident, Gibbs spune că a tras câteva concluzii pe care le consideră esențiale pentru cei care practică pescuitul subacvatic. În primul rând, recomandă ca scufundarea să fie întreruptă imediat dacă un rechin începe să își schimbe comportamentul sau devine agitat. De asemenea, el sfătuiește scafandrii să evite costumele de camuflaj în zonele tropicale, după ce a aflat despre mai multe incidente similare în care rechinii de recif au atacat persoane care purtau astfel de echipamente. O altă lecție este să nu fie subestimat riscul doar pentru că rechinul pare de dimensiuni reduse.

Atacurile rămân rare, dar specialiștii recomandă prudență

Deși atacurile rechinilor asupra oamenilor sunt rare la nivel mondial, experții în siguranță marină recomandă evitarea zonelor în care animalele manifestă semne evidente de agitație și respectarea regulilor de scufundare în grup. În cazul lui Henry Gibbs, chiar victima spune că atacul ar fi putut fi evitat dacă el și colegii săi ar fi interpretat corect comportamentul neobișnuit al rechinului și ar fi ieșit din apă înainte ca situația să degenereze.