Scafandrii au descoperit o nouă specie de rechin umblător care merge pe fundul apei cu ajutorul înotătoarelor

Un rechin despre care nu se știa că există a fost descoperit lângă Papua Noua Guinee, potrivit Live Science. Noua specie de rechin „umblă” și poate traversa recifele cu ajutorul înotătoarelor.

Rechinul de mici dimensiuni a fost descoperit de scafandrii în apele întunecate din jurul recifelor din sud-estul insulei. Ei au văzut un rechin mic, cu pete maronii, pe care nu l-au recunoscut.

Rechinul a fost numit Hemiscyllium dudgeonae sau rechinul umblător al lui Dudgeon după numele celui care l-a descoperit. Un expert a confirmat că este o nouă specie pe care a anunțat-o în iunie în Journal of the Ocean Science.

10 feluri de rechin umblător

Conform experților, numărul rechinilor umblători a ajuns, după noua descoperire, la 10. Fiecare are o formă unică a corpului. În mod ironic, descoperirea a fost făcută în timp ce experții căutau o altă specie numită rechinul umblător al lui Michael.

„Rechinul umblător al lui Michael are amprente de leopard, iar rechinul umblător al lui Dudgeon are mici liniuțe albe și puncte maronii pe tot corpul. Dar, având un singur exemplar, nu eram siguri dacă aceasta era o anomalie sau o diferență reală”, au relatat experții.

Cercetătorii au continuat să studieze recifele din apropiere și, în două zile, au localizat încă 11 rechini umblători ai lui Dudgeon în trei locuri. Aceștia includeau masculi și femele, tineri și adulți, ceea ce i-a convins pe experți că este o nouă specie. Pentru confirmare au fost folosite și probe ADN.

Cum supraviețuiesc rechinii umblători

Rechinii umblători sunt remarcabili pentru biologia lor neobișnuită. Spre deosebire de speciile de rechini mai mari, din oceanul deschis, rechinii umblători își petrec viața în apropierea recifelor de corali. Capacitatea lor de a „merge” pe fundul mării folosindu-și înotătoarele este deosebit de utilă în timpul refluxului, când părți ale recifului devin izolate de apele mai adânci.

„Mersul” ajută animalele să rămână active atunci când nivelul de oxigen scade și astfel poate continua să vâneze. Oamenii de știință cred că această abilitate a evoluat ca răspuns la mediul dificil al zonelor de recif tropicale.