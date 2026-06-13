VIDEO INTERVIU EXCLUSIV | Ambasadorul Elveției în România și soția sa răspund la 20 de întrebări despre România, Elveția și diplomație

Ambasadorul Elveției în România, Massimo Baggi, și soția lui, Marcela, povestesc despre cum au descoperit România din interior, ce mituri despre Elveția nu stau în picioare și ce i-a surprins cel mai mult aici. De asemenea, vorbesc și despre diplomație, neutralitatea Elveției și cum arată, în realitate, relația dintre cele două țări după 115 ani de legături oficiale.

INTERVIU

Reporter: Numele complet.

Marcela Baggi: Marcela Baggi Junkova.

Massimo Baggi: Massimo Baggi.

Reporter: Studiile și funcția actuală.

Marcela Baggi: Masterat în Drept, consultant juridic în Dubai și soția ambasadorului Elveției în România.

Massimo Baggi: Absolvent de Economie la Universitatea din Zurich, sunt ambasadorul Elveției în România.

Prima impresie despre România

Reporter: Descrieți România în trei cuvinte.

Marcela Baggi: Primitoare, diversă și rezilientă.

Massimo Baggi: Foarte deschisă și curioasă.

Reporter: Ce i-ați spune unui elvețian care vine pentru prima dată în România?

Marcela Baggi: Să fie open mind și să nu plece de aici până nu încearcă papanași.

Massimo Baggi: Să fie atent la prima impresie, aparențele înșeală.

Mituri despre Elveția

Reporter: Un mit despre Elveția în care românii cred și care este complet fals.

Marcela Baggi: Că toți elvețienii schiază, că mănâncă ciocolată zilnic și că sunt foarte bogați.

Massimo Baggi: Că e foarte scump totul, ceea ce nu este adevărat în întregime; evenimentele culturale în Elveția sunt gratuite.

Reporter: 115 ani de relații diplomatice între România și Elveția. Ce a rămas neschimbat?

Massimo Baggi: Curiozitatea de cunoaștere și dorința de a face lucrurile mai bine.

Reporter: Ce carte ar trebui să fie lectură obligatorie pentru orice diplomat?

Massimo Baggi: Pentru un tânăr diplomat, aș spune Henry Kissinger, iar pentru diplomații experimentați aș merge pe analiza psihanalitică, pentru că lumea a devenit atât de complicată.

Reporter: Elveția este neutră de secole. Mai funcționează neutralitatea în 2026?

Elveția explicată unui copil

Massimo Baggi: Încă funcționează și trebuie ajustată.

Reporter: Cum ați descrie Elveția unui copil de 10 ani, în 20 de secunde?

Marcela Baggi: Țară mică, cu munți înalți, patru limbi naționale, multe vaci, ciocolată excelentă și oameni care lucrează împreună în ciuda diferențelor.

Massimo Baggi: Copilul ar putea înota în lac dimineața, se trezește la amiază privind munții și apoi merge la schi.

Reporter: Care este lucrul pe care Elveția îl face mai bine decât orice altă țară din lume?

Marcela Baggi: Guvernanță politică și economică foarte bună, democrație directă și stabilitate instituțională.

Massimo Baggi: Ceasurile.

„Mi-ar plăcea să iau prânzul cu Nadia Comăneci”

Reporter: Ce gest mic vă spune cel mai mult despre caracterul unei persoane?

Marcela Baggi: Strângerea de mână, contactul vizual și zâmbetul.

Massimo Baggi: Smerenia, simplitatea.

Reporter: Cu ce personalitate din toată istoria ați vrea cel mai mult să luați prânzul?

Marcela Baggi: Mi-ar plăcea să iau prânzul cu Nadia Comăneci.

Massimo Baggi: Cu David Attenborough.

Reporter: Dacă ar fi să descrieți relația România–Elveția folosind doar emoji-uri?

Marcela Baggi: Steagurile Elveției și României, mâna strânsă, artificii, 115.

Massimo Baggi: 💪

Despre bomboanele fondante autentice

Reporter: Care a fost momentul în care România v-a cucerit cu adevărat?

Marcela Baggi: Căldura și bunătatea poporului român.

Massimo Baggi: Delta Dunării, o capodoperă.

Reporter: Ce mâncare elvețiană n-ați reușit să găsiți în București?

Marcela Baggi: Bomboanele fondante autentice.

Massimo Baggi: Fondantul e foarte greu de găsit aici.

Reporter: Ce obicei românesc ați adoptat?

Marcela Baggi: Să duci flori sau cadouri mici când mergi în casa cuiva.

Massimo Baggi: Planuri pe termen scurt, apoi paharul cu pălincă.

„În spatele fiecărui bărbat puternic și de succes se află o femeie puternică și de succes”

Reporter: Un sfat pentru un tânăr care vrea să devină ambasador.

Massimo Baggi: Trebuie să îți placă acest stil de viață și să faci față situațiilor dificile.

Reporter: Ce altceva ați vrea să fie la fel de faimos despre Elveția ca ceasurile și ciocolata?

Marcela Baggi: Sistemul politic și mediul înconjurător.

Massimo Baggi: Diversitatea mediului.

Reporter: Ce vreți să spună lumea despre dumneavoastră când nu sunteți în cameră?

Marcela Baggi: Că în spatele fiecărui bărbat puternic și de succes se află o femeie puternică și de succes.

Massimo Baggi: Că petrecem timp frumos împreună.