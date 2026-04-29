George Simion: Democrația a fost anulată în România

„Democrația a fost anulată în România, nu ne-am prins până pe 6 decembrie 2024. Dar, suntem în aceeași ecuație a loviturii de stat dată atunci”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a vorbit și despre moțiunea de cenzură inițiată de partidul său, spunând că numărul mare de semnături strânse face ca aceasta să nu fie respinsă.

„Suntem bucuroși că alte partide o semnează și o votează, după ce am văzut în ultimele 48 de ore. Sunt convins că dacă nu veneam cu un număr impresionant de semnatari, dacă AUR își depunea propria moțiune de cenzură, nu ar fi trecut. La fel, nici altă moțiune nu ar fi trecut”, a declarat George Simion.

Acesta a acuzat că anumite cercuri nu doresc ca partidul său să ajungă la guvernare, indiferent de rezultatul alegerilor.

„Există o presiune din rândul celor care se adapă din miliardele de euro de la SAFE, de la PNRR, din cei care vor să vândă accelerat activele strategice ale statului și cei care nu vor să ne lase niciodată să guvernăm, chiar dacă câștigăm niște alegeri cu 40, 50, 60%”, a spus liderul AUR.

Întrebat dacă se așteaptă ca moțiunea să fie contestată la Curtea Constituțională, Simion a spus că nu are încredere în actualele instituții.

„Aflu acum că moțiunea noastră de cenzură este o lovitură de stat. Conform propagandei hashtag. (…) Eu văd în aceștia așa ziși pro-europeni diferite fațete ale aceluiași sistem. Așa că n-am speranțe. Dacă la o numire legată de TVR, dacă la o chestiune tehnică mai poți obține în instanțele din țara noastră, fie ele juridice sau politice, cum este CCR-ul, la chestiunile de fond care afectează dăinuirea celor care își trag sorgintea din 1989-1990, monopolul asupra spațiului public și direcția pe care a luat-o România atunci, nu am nicio speranță”, a încheiat liderul AUR.