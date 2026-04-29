Prima pagină » Politic » George Simion: Democrația a fost anulată în România

George Simion: Democrația a fost anulată în România

Liderul partidului AUR, George Simion, a declarat la emisiunea „Ai Aflat” de la Gândul că „democrația a fost anulată în România”, susținând că actualul context politic reprezintă continuarea unei „lovituri de stat” dată de CCR prin anularea alegerilor pentru alegerea Președintelui, în 2024.
Simion, despre Călin Georgescu în funcția de premier: Dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție pro-europeană, orice este posibil
Simion, despre Călin Georgescu în funcția de premier: Dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție pro-europeană, orice este posibil
George Simion, în contextul moțiunii de cenzură: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD-ului, însă am ajuns vinovatul de serviciu
George Simion, în contextul moțiunii de cenzură: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD-ului, însă am ajuns vinovatul de serviciu
George Simion, după victoria de la CCR pe cazul TVR și Radio România: „Dreptatea era de partea noastră"
George Simion, după victoria de la CCR pe cazul TVR și Radio România: „Dreptatea era de partea noastră”
Nicuşor Dan: "There is an intention to finance from American partners"
Nicuşor Dan: “There is an intention to finance from American partners”
Nicuşor Dan on Petrotel refinery reopening: A matter of weeks
Nicuşor Dan on Petrotel refinery reopening: A matter of weeks
Petre Apostol
29 apr. 2026, 15:48, Politic

„Democrația a fost anulată în România, nu ne-am prins până pe 6 decembrie 2024. Dar, suntem în aceeași ecuație a loviturii de stat dată atunci”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a vorbit și despre moțiunea de cenzură inițiată de partidul său, spunând că numărul mare de semnături strânse face ca aceasta să nu fie respinsă.

„Suntem bucuroși că alte partide o semnează și o votează, după ce am văzut în ultimele 48 de ore. Sunt convins că dacă nu veneam cu un număr impresionant de semnatari, dacă AUR își depunea propria moțiune de cenzură, nu ar fi trecut. La fel, nici altă moțiune nu ar fi trecut”, a declarat George Simion.

Acesta a acuzat că anumite cercuri nu doresc ca partidul său să ajungă la guvernare, indiferent de rezultatul alegerilor.

„Există o presiune din rândul celor care se adapă din miliardele de euro de la SAFE, de la PNRR, din cei care vor să vândă accelerat activele strategice ale statului și cei care nu vor să ne lase niciodată să guvernăm, chiar dacă câștigăm niște alegeri cu 40, 50, 60%”, a spus liderul AUR.

Întrebat dacă se așteaptă ca moțiunea să fie contestată la Curtea Constituțională, Simion a spus că nu are încredere în actualele instituții.

„Aflu acum că moțiunea noastră de cenzură este o lovitură de stat. Conform propagandei hashtag. (…) Eu văd în aceștia așa ziși pro-europeni diferite fațete ale aceluiași sistem. Așa că n-am speranțe. Dacă la o numire legată de TVR, dacă la o chestiune tehnică mai poți obține în instanțele din țara noastră, fie ele juridice sau politice, cum este CCR-ul, la chestiunile de fond care afectează dăinuirea celor care își trag sorgintea din 1989-1990, monopolul asupra spațiului public și direcția pe care a luat-o România atunci, nu am nicio speranță”, a încheiat liderul AUR.

