Ministrul ungar al Culturii critică sprijinul acordat lui George Simion și anunță verificări ale organizațiilor maghiare din afara Ungariei

Potrivit declarațiilor citate agenția Hirado, oficialul ungar a afirmat că noua administrație va analiza relațiile și mecanismele de finanțare moștenite de la fostul guvern, pe care îl acuză că a folosit comunitățile maghiare din diaspora în scopuri politice.

Verificarea organizațiilor maghiare din afara Ungariei și criticile privind sprijinul acordat lui George Simion

În mesajul său, Zoltán Tarr a amintit de controversa generată de susținerea acordată de fostul premier Viktor Orban candidatului George Simion la alegerile prezidențiale din România. La momentul respectiv, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a criticat public poziționarea liderului de la Budapesta.

Ministrul a susținut că fostul executiv ungar „i-a instigat pe maghiari împotriva maghiarilor” și a sacrificat interesele comunităților maghiare din statele vecine pentru câștiguri politice de moment.

De asemenea, acesta a acuzat fostul guvern că nu a reacționat adecvat în situațiile care au afectat comunitățile maghiare din Slovacia, Ucraina și Serbia, menționând probleme legate de drepturile de proprietate, refugiații din Transcarpatia și declinul demografic al maghiarilor din Voivodina.

Verificarea organizațiilor maghiare din afara Ungariei și acuzațiile privind finanțarea presei

Un alt punct important al declarațiilor lui Zoltán Tarr vizează modul în care au fost distribuite fondurile publice către organizații și instituții media din afara Ungariei.

Potrivit ministrului, subvențiile ar fi fost direcționate către „purtători de cuvânt politici și prieteni”, contribuind la amplificarea diviziunilor existente în societatea ungară. Oficialul consideră că aceste practici au afectat coeziunea comunităților maghiare și au alimentat tensiuni atât în Ungaria, cât și în diaspora.

Verificarea organizațiilor maghiare din afara Ungariei și apelul la unitate

În finalul mesajului său, ministrul ungar a transmis un apel la solidaritate și unitate națională între maghiarii care trăiesc în Ungaria și cei din afara granițelor.

„Solidarizarea maghiarilor și accentul pus pe coeziunea noastră națională sunt deosebit de importante”, a afirmat Zoltán Tarr, subliniind că identitatea și apartenența națională trebuie să rămână elemente comune pentru toți maghiarii, indiferent de țara în care trăiesc.

Anunțul privind verificarea organizațiilor maghiare din afara Ungariei marchează una dintre primele inițiative majore ale noii administrații de la Budapesta și ar putea genera dezbateri ample privind finanțarea organizațiilor și a instituțiilor media maghiare din statele vecine.