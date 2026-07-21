Viktor Orbán revine la „Universitatea de Vară” de la Băile Tușnad cu aceeași temă de peste trei decenii: autonomia „Ținutului Secuiesc”

Ex-premierul Ungariei, Viktor Orbán, și liderul UDMR, Kelemen Hunor, se întâlnesc la Băile Tușnad în așa-zisa „Universitate de Vară”, un eveniment ajuns la cea de 35-a ediție, care începe marți, 21 iulie, și se termină pe 26 iulie.

Mai iau parte la eveniment alți oficiali și reprezentanți ai organizațiilor maghiare din România și Ungaria.

Evenimentul e organizat de Fundația Pro Minoritate din Budapesta și Consiliul Tineretului Maghiar din România, cu sediul în Cluj-Napoca.

„Transilvanismul” ca temă recurentă la așa-zisa „Universitate de Vară de la Băile Tușnad”

Temele de dezbateri se axează pe tema recurentă a autonomiei maghiare pe teritoriul României: „Transilvănismul după Provincia”, „Transilvanism și politică mondială”, „Trei județe, un singur viitor? Harghita, Covasna și Mureș”, „Șansele autonomiei maghiare în Bazinul Carpatic”.

Participă: Viktor Orban (pentru a 31-a oară în istoria acestui eveniment), Kelemen Hunor, fostul ministru ungar Navracsics Tibor, fostul președinte al Parlamentului Ungariei Szili Katalin, vicepremierul Ungariei Semjén Zsolt, deputatul UDMR Csoma Botond și Németh Zsolt, fost președinte al Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Ungariei.

Invitații

Pe lista invitaților mai figurează reprezentanți ai unor organizații care promovează autonomia comunității maghiare, între care Izsák Balázs, președintele Consiliului Național Secuiesc, Mátis Jenő și Sándor Krisztina, din cadrul Consiliului Național Maghiar din Transilvania, precum și Toró T. Tibor, vicepreședinte al Alianței Maghiare din Transilvania.

Una dintre dezbaterile dedicate transilvanismului îi va avea ca invitați pe politologul Bakk Miklós, pe Toró T. Tibor, pe Tudor Duică, președintele organizației Transilvania Noastră, și pe jurnalistul Csinta Samu.

Ideea recurentă a autonomiei secuiești

O altă dezbatere, intitulată „Transilvanism și politică mondială”, îi reunește pe Sabin Gherman, Bakk Miklós și Szilágyi Zsolt, vicepreședinte al Alianței Libere Europene.

Programul mai cuprinde o dezbatere intitulată „Comunitățile construite de jos în sus în slujba patriei”, axată, potrivit organizatorilor, pe rolul inițiativelor civice în consolidarea identității naționale și a comunităților maghiare, precum și o discuție cu tema „Trei județe. Un singur viitor? Harghita, Covasna și Mureș”.

Discursul lui Viktor Orban – punctul culminant

Punctul culminant al evenimentului va fi tradiționalul discurs al lui Viktor Orbán la Băile Tușnad, în conferința comună cu Tőkés László, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, moderată de Németh Zsolt.

Este inclus și un program artistic, cu opțiuni foarte bine studiate: concertul formației Ismerős Arcok, cunoscută pentru interpretarea piesei „Nélküled” („Fără tine”), devenită un simbol în rândul unei părți a comunității maghiare și prezentă frecvent la manifestări organizate în Ungaria și în comunitățile maghiare din afara granițelor.

Informații de context

Universitatea de Vară de la Băile Tușnad este organizată anual din anii ’90 și reprezintă una dintre principalele platforme de dialog politic dintre liderii de la Budapesta, reprezentanții UDMR și organizațiile civice maghiare din România.

De-a lungul timpului, discursurile susținute aici, în special cele ale lui Viktor Orbán, au generat reacții și controverse atât în România, cât și la nivel european, pe teme precum autonomia așa-zisului Ținut Secuiesc, politica față de comunitățile maghiare din afara granițelor Ungariei și direcția politică a guvernului ungar.