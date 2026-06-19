Ungaria. Viktor Orban nu mai poate reveni la putere. Președintele țării aprobă amendamentul privind limitarea mandatelor de premier

Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, a aprobat vineri un amendament constituțional care îi interzice lui Viktor Orbán să revină în funcția de premier.

Amendamentul, inițiat de partidul Tisza, aflat la putere în Ungaria, limitează durata mandatului premierilor la maximum opt ani. La începutul acestei săptămâni, Parlamentul Ungariei a adoptat limitarea mandatului cu 135 de voturi pentru, 50 împotrivă și 6 abțineri.

Schimbarea legislativă vine în urma unei promisiuni electorale a partidului Tisza, care s-ar aplica și actualului premier al Ungariei, Péter Magyar, potrivit POLITICO.

Sulyok a semnat amendamentul în loc să-l trimită Curții Constituționale pentru examinare, însă a afirmat că această decizie ar „limita” voința poporului.

„Dreptul de a ocupa o funcție publică nu este nelimitat din punct de vedere constituțional. Modificarea Legii fundamentale nu afectează mandatul actual al prim-ministrului în exercițiu, ci schimbă condițiile de alegere a prim-ministrului pentru viitor, iar durata mandatelor prim-ministrului deținute de la schimbarea regimului este relevantă doar din perspectiva acestei restricții. Ținând seama de cele de mai sus, președintele Republicii, în conformitate cu obligația care îi revine în temeiul Legii fundamentale, a semnat amendamentul la Legea fundamentală și a dispus promulgarea acestuia în Monitorul Oficial al Ungariei”, se arată în comunicatul oficial emis de Palatul Sandor.

Întrucât amendamentul vizează limitarea mandatelor de premier la cel mult opt ani, Viktor Orban nu mai poate reveni la putere. El a pierdut alegerile parlamentare din luna aprilie, după ce a avut, în total, cinci mandate de premier, respectiv 20 de ani (1998-2002, 2010-2026).