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România caută prim-ministru, Ungaria limitează mandatul premierului. Parlamentul maghiar votează legea anti-Orban

În timp ce România se află în plină criză politică și în căutarea unui premier care să aibă o majoritate guvernamentală, Parlamentul Ungariei tocmai a votat limitarea mandatului șefului Executivului de la Budapesta. Textul, care a fost una dintre promisiunile de campanie ale conservatorului pro-UE Peter Magyar, a fost adoptat de Parlament cu 135 de voturi pentru, 50 împotrivă și 6 abțineri.
România caută prim-ministru, Ungaria limitează mandatul premierului. Parlamentul maghiar votează legea anti-Orban
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Sorina Matei
15 iun. 2026, 18:58, Politic
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Parlamentarii  maghiari  au votat în majoritate covârșitoare luni, 15 iunie, pentru consacrarea în constituție a unei limite de opt ani pentru mandatul prim-miniștrilor, împiedicând revenirea naționalistului  Viktor Orbán la putere.

Ce scrie presa din Budapesta

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