Guvernul Orbán pregătea în secret un centru pentru migranți. Oficial, se declara împotriva migrației

Dezvăluirile au fost făcute sâmbătă, chiar în timpul congresului Fidesz, partidul lui Viktor Orbán. Potrivit lui Magyar, cazul reprezintă una dintre cele mai mari contradicții ale guvernului Orbán, care și-a construit capitalul politic pe opoziția față de migrație și față de măsurile promovate de Bruxelles în domeniul azilului.

În iunie 2024, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a amendat Ungaria cu 200 de milioane de euro și a impus penalități de un milion de euro pe zi pentru nerespectarea deciziilor europene privind procedurile de azil și migrație.

Péter Magyar susține că, deși guvernul precedent a respins public implementarea deciziei europene, în interiorul administrației au început încă din vara anului 2024 discuții privind amenajarea unui centru pentru migranți. Mai multe ședințe guvernamentale au avut pe ordinea de zi gestionarea zonelor de tranzit și cazarea persoanelor care solicită azil, spune actualul premier.

Până la 500 de persoane

În nord-vestul Ungariei a fost identificat, în august 2024, un amplasament pentru amenajarea unui centru destinat migranților. Chiar fostul ministru de Interne, Sándor Pintér, ar fi primit sarcina de a pregăti proprietatea pentru acest proiect.

Planurile prevedeau transformarea unei foste școli agricole și a căminului aferent într-un spațiu cu o capacitate de până la 500 de persoane. Proiectul ar fi inclus containere, unități sanitare mobile, servicii medicale și măsuri de securitate asigurate de poliție, iar costurile erau estimate la câteva miliarde de forinți.

Proteste și dezmințiri oficiale

Informațiile despre proiect au început să circule în toamna anului 2024, când localnicii au observat lucrări care se desfășurau sub supravegherea poliției. Sute de persoane au protestat atunci față de lipsa de transparență, iar politicienii austrieci și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea privind amplasarea unui centru pentru migranți în apropierea frontierei.

Guvernul de la Budapesta a negat însă constant existența unui astfel de proiect. Gergely Gulyás, fost șef al Cancelariei premierului Viktor Orbán, declara la acel moment că amplasamentul urma să fie utilizat drept tabără de vară pentru elevi. La rândul său, Ministerul de Interne a catalogat informațiile privind un centru pentru migranți drept „speculații revoltător de false”.

Magyar susține că documentele făcute publice contrazic poziția oficială a executivului și nu exclude înființarea unei comisii parlamentare de anchetă.

Noi informații privind planurile fostului guvern de implementare a Pactului UE privind migrația ar putea fi publicate în zilele următoare.